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Mağusalıların üst geçit çilesi bitti

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Mağusalıların üst geçit çilesi bitti
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) Kuzey ve Güney kampüslerini birbirine bağlayan yaya üst geçidi, onarımının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Eski Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde olan, Güney ve Kuzey kampüsleri arasında öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayan yaya üst geçidi, 1999 yılında DAÜ tarafından kullanıma kazandırılmış, geçtiğimiz aylarda özel bir vincin geçiş sırasında DAÜ üst geçidine çarpması sonucunda üst geçitte hasar oluşmuş ve yerinden kaldırılarak onarıma alınmıştı.

Uzun süren onarım çalışmalarının ardından cumartesi günü saat 8.00 itibari ile üst geçidin onarımı tamamlanarak yeniden kullanıma açıldı.(MHA)

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