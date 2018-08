“Mağusalılar kimyasal soluyor”

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Gazimağusa’da sinekle mücadele kapsamında mahalle içlerinde belediyenin aracı tarafından açık havada kimyasal ilaç sıkıldığını belirtti

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu (MKEP), Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den, Gazimağusa’da mahalle içlerinde yapılan ilaçlama; Gazimağusa Çevre Koruma Dairesi’nden de Ayluga Sulak Alanı’ndaki yapılaşmayla ilgili bilgi istedi.

MKEP adına Gazimağusa Belediyesi TDP Meclis üyesi Ulus Irkad ismiyle gönderilen yazılarda, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den yazılı cevap istenirken , Çevre Koruma Dairesi’ne de çeşitli sorular yöneltildi.

Gazimağusa’da sinekle mücadele kapsamında mahalle içlerinde Belediye’nin gezici aracı tarafından açık havada kimyasal ilaç sıkıldığı belirtilerek, vatandaşların bu kimyasalı solumak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Tabipler Birliği ve Biyologlar Derneği’nin geçmiş yıllarda bu konuda defalarca bilimsel toplantılar yaptığı ve söz konusu ilaçlamanın insan sağlığına zararlı olduğu yönünde görüş belirttiği kaydedilerek, KKTC’de kullanılan bu yöntemin Avrupa’da 40 yıl önce terk edildiğine dikkat çekildi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in, konuya müdahil olmasının talep edileceği belirtilen yazıda “Alternatif yöntemlerin kullanılması ve bugüne kadar Çevre Platformu’nun yaptığı çalışmaların Belediyenize ulaştırılmasında aracılık yapabileceğimizi ayrıca bu konuda uzman, otorite sahibi Tabipler Birliği ve Biyologlar Derneği ile bir görüşme yapılabilmesi için üzerimize düşen görevi yapabileceğimizi, Mağusa halkının sağlıklı yaşamı ve ekolojik doğal dengenin sürdürülebilir olması için yapacağınız her olumlu hareketi de destekleyeceğimizi size ve kamuoyuna deklere ederiz” denildi.

Yazıda ayrıca Belediye Başkanı Arter’den halkın tedirgin olmasına sebep olan bu konuda, hangi kimyasal ilacın kullanıldığı, kaç ton kimyasal kullanıldığı, kimyasal analizleri, kullanılan ilacın Sağlık Bakanlığından onaylı olup olmadığı, ilacın kimden alındığının Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında yazılı olarak bildirilmesi talep edildi.

AYLUGA SULAK ALANI

MKEP, Ayluga Sulak Alanı ile ilgili Gazimağusa Çevre Koruma Dairesi’ne gönderdiği yazıda ise, ÖÇKB (Özel Çevre Koruma Bölgesi) ve potansiyel Natura 2000 kapsamında olan alanın 100 metre sınırı içerisinde bulunan alanlarda her türlü yapılaşma ve müdahalenin yasak olduğuna dikkat çekildi.

Yasal mevzuat gayet açık ve net olmasına rağmen Gazimağusa’da Ayluga bölgesinde, XXXIII pafta numaralı, 3.E.1 harita numaralı, Ada C ve 2334 parsel numaralı arazide dolgu işlemi ve hudutlara taş duvar uygulaması yapılmakta olduğu iddia edildi.

Yazıda, Daire’ye Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında şu sorular yöneltildi:

“İlgili arazi içerisinde herhangi bir yapılaşmaya izin verildi mi? Çevre Dairesi’nden görüş alındı mı? Gülseren bölgesinde de gölet yakınlarına yapılaşma devam etmektedir. Bu tür uygulamaların engellenmesi için dairenizce ne gibi önlemler alınmaktadır? Denetim sistemi nasıl çalışmaktadır?”

Yazıda, Ayluga Sulak Alanı’nın mutlak koruma alanı içinde olduğu halde, 100 metre koruma alanı içinde ÖÇKB’ nin dışında tutulan hali arazilerin ÖÇKB içine alınmasının elzem olduğu vurgulandı.

Ayluga Sulak Alanı’nın, halkın malı, kamu malı, yaşam için oksijen kaynağı, ülkenin ender doğal yaşam alanı ve dünya mirası olduğu; çevre yasaları, belediye yasaları ve tüzüklerinin sulak alanın korunmasını emrettiği belirtildi.

Yazıda, “Bu bağlamda Çevre Dairesi olarak İçişleri Bakanlığı ile istişare edilip bu arazilerin istimlak edilmesi ve kimseyi mağdur etmeden koruma alanlarının devlet arazilerine dahil edilmesi, sulak alanların korunması için önemli bir adım olacaktır. Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak koruma alanlarının istimlak edilmesi ile ilgili bir çalışmanız var mı? Varsa ne zaman uygulanmaya başlanacak?” sorusuna da yer verildi.