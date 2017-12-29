Mağusalı yeni Pazaryerinden memnun

Gazimağusa Belediyesi’nin halka daha iyi koşullarda ve modern bir yapıyla hizmet vermesi için inşa ettiği Pazaryeri’ni ziyaret eden Arter halkla sohbet ederken, yeni pazaryeriyle ilgili vatandaşların büyük memnuniyeti ile karşılaştı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter dün Belediyenin Perşembe Pazarı’nı ve Halk Sanatları Derneği (HASDER)’i ziyaret ederek halkın yeni yılını kutladı. Başkan İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi’nin halka daha iyi koşullarda ve modern bir yapıyla hizmet vermesi için inşa ettiği Pazaryeri’ni ziyaretinde halkla bol bol sohbet ederken, yeni pazaryeriyle ilgili vatandaşların büyük memnuniyeti ile karşılaştı. Başkan İsmail Arter’in Pazaryerindeki vatandaşlarla diyaloglarında, günün koşullarının çok gerisinde kalan eski pazaryerinin yenilmesi ve modern bir hale getirilmesiyle belediyenin çok önemli bir hizmet yaptığı konuşuldu.

Başkan İsmail Arter, Mağusa Suriçi’ndeki Halk Sanatları Derneği’ni ziyaretinde ise ahşap oyma çalışmalarını yerinde gördü ve kursiyerlerin yeni yılını kutladı. Başkan Arter tarihi Suriçinin canlandırılması açısından el sanatları çalışmalarının önemine dikkat çekti ve geçmişten gelen kültürün yaşatılması için bu gibi çalışmaların gerekli olduğunu kaydetti.