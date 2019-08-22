Mağusa’da suya okkalı zam

Gazimağusa Belediyesi, suya yüzde 50 zam yaptı

Ciddi mali sorunlarla boğuşan Gazimağusa Belediyesi, vatandaşın temel tüketimi suya 2 TL zam yaptı.

Yüzde 50’ye denk gelen zam, bozulan belediye mali yapısını düzeltmek için atılan bir adım.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, aşırı istihdam nedeniyle bozduğu mali yapıyı kent halkına yansıttığı fahiş su zammı ile düzeltme derdinde.

Mağusa Belediyesi’nde bilindiği üzere Pazartesi günü çalışanlar maaşlarını gününde alamadığı ve bayram ikramiyelerini alamadıkları gerekçesiyle uyarı grevi yapmıştı.

Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter’in başa gelmesinin ardından ciddi bir şekilde süren istihdamlar belediyenin gelir gider dengesini bozdu. Bozulan dengenin ardından ise önce yatırımlar aksa ardından ise maaşları ödemede zorluklar yaşandı.