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Mağusa’da iki köpek balığı yakalandı

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Gazimağusa'da dün Palm Beach sahilinden 1 kilometre içerisinde balık avlayan Yıldıray Kurt ve arkadaşı Sadettin Elepta'nın ağlarına 50 metre derinlikte iki köpek balığı yakalandı

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Mağusa’da iki köpek balığı yakalandı
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Gazimağusa'da dün Palm Beach sahilinden 1 kilometre içerisinde balık avlayan Yıldıray Kurt ve arkadaşı Sadettin Elepta'nın ağlarına 50 metre derinlikte iki köpek balığı yakalandı. Birisi halk dilinde camgöz diğeri ise mavi köpek balığını limanda görenler şaşkına döndü.
Özellikle mavi köpek balığının kan kokusuna duyarlı bir balık türü olduğu boylarının ise 120 santim olduğu öğrenildi.

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