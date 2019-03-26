Mağusa’da her 100 gençten 30’u işsiz

Yapılan araştırmalara göre Mağusa’da her 100 gençten yaklaşık 30’u işsiz. Kadının iş gücündeki yeri ise ortalamanın altında

Mağusa Kültür Derneği’nin (MKD) Avrupa Birliği’nin (AB) finansmanıyla yürüttüğü ve Mağusa bölgesinde işsizlikle mücadele etmeyi amaçlayan “Öğren, Deneyimle, Uygula ve Geliştir (Learn, Experince, Apply and Develop) (LEAD)” adlı projesinde eğitimlerin temmuz ayında başlaması hedefleniyor.

İçeriği, yapılacak araştırmadan elde edilen bulgular ışığında belirlenecek bir yıllık eğitimlerin başvuru yapan ve kriterlere uygun kişiler arasından seçilecek 18-30 yaş aralığındaki 50 genç (kadın ve erkek) ve 30-55 yaş aralığındaki 50 kadın katılımcıya yönelik olacağı belirtildi.

AB’nin Eğitimde İnovasyon ve Değişim VII (Innovation and Change in Education VII) başlığı altında yaptığı hibe programından yararlanmaya hak kazanan proje, Ekim 2018 tarihinden itibaren MKD tarafından yürütülüyor.

30 ay boyunca devam edecek olan ve iş sahibi olmayan kişilerin istihdam edilebilirliklerini ve rekabet güçlerini, ücretsiz eğitimlerle, ödenekli staj programlarıyla, danışmanlıkla ve çeşitli etkinliklerle arttırmayı amaçlayan projenin hedef kitlesi, Mağusa bölgesinde yaşayan ve dezavantajlı olan 18-30 yaş arası gençler ve 30-55 yaş arası kadınlar olarak belirlendi.

Mağusa Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan araştırmalar, Mağusa’da; her 100 gençten yaklaşık 30’unun işsiz olduğunu (%28,5), kadının emek piyasasındaki yerinin ise genel ortalamanın altında olduğunu gösteriyor. (%38,8). İşsizlikten en çok etkilenen iki ana kesimin gençler (18- 30 yaşarası) ile 30 yaş üzeri kadınlar olduğu da eldeki bulgular arasında. Projedeki eğitimler aracılığıyla, projenin hedef kitlesinde yer alan kişilere kişisel ve profesyonel anlamda yeni beceriler kazandırmak veya var olan becerilerini geliştirmek hedefleniyor.

Tamamlanan Mağusa Bölgesi İş Gücü Piyasası Analiz Anketi’nin projeye ivme kazandırdığı kaydedilen açıklamaya göre, LEAD Projesi kapsamında, Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerinin mevcut durum analizini yaparak, iş gücü piyasasına yönelik sorunları, beklentileri ve ihtiyaçları tespit etmek amacıyla geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirildi. İki ayda tamamlanan araştırmada, 200 iş yeri yer aldı.

LEAD Projesi kapsamında bir yıl boyunca 100 kişiye ücretsiz olarak sunulacak temel beceri eğitimlerinin içerikleri, katılımcıların istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla bu anketin sonuçlarına göre belirlenecek.

Tamamlanan araştırmanın sonuçlarında öne çıkan bazı bulgulara göre, bir personelin istihdam edilmesi sırasında en fazla dikkat edilen faktörler, etkili iletişim becerilerine hakimiyet (88,6%), ikna kabiliyeti (82,9%) ve etkin dinleme becerileri (80,5%) olarak belirlendi.

Bilgisayar becerilerinde Microsoft Office programlarını kullanma becerisi önemli bir avantaj sağlarken, en önemli kriter %96.6 ile interneti etkin kullanıma oldu. İstihdam edilecek personelin takım çalışmasına uygun olması aranan önemli bir özellik olarak önce çıkarken, çalışacak personelin en önemli niteliği %91.7 oranında güvenilirlik olarak tespit edildi. Ayrıca, araştırmaya katılan işyerleri, istihdam edilecek kişilerin hızlı düşünme (82.4%), girişimcilik (%79.4) ve problem çözme/kararlılık (%76.5) vasıflarının olması gerektiğini bildirdi. Bir personelin sahip olması gereken diğer önemli nitelik, etkili konuşma (%85.7) ve akıcı konuşma (%78.6) olarak tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre, planlı-programlı olma (86.7%), satışa yönelik kampanya geliştirme konusunda müşteri odaklı olma (96.2%) ve sosyal medya hakimiyeti (92.3%) istihdamı etkileyen önemli faktörler olarak öne çıkıyor. Genel hatlarıyla ele alındığında, araştırmada işletmelerin en fazla satış ve pazarlama iletişimi becerilerine sahip ve çalıştığı alanda uzmanlaşmış çalışan ihtiyaçları olduğu tespit edildi.

Anket sonuçlarına göre, Mağusa’da ziyaret edilen iş yerlerinin %39.5’i ticaret alanında faaliyet gösterirken, bunu %28.5 ile hizmet sektörü ve %20.5 ile sanayi sektörü takip ediyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında içerikleri belirlenecek eğitimlerin Temmuz 2019’da başlaması hedefleniyor. Bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunulacak eğitimler, başvuru yapan ve kriterlere uygun kişiler arasından seçilecek 18-30 yaş aralığındaki 50 genç (kadın ve erkek) ve 30-55 yaş aralığındaki 50 kadın katılımcıya yönelik olacak.

Başvuru kriterleri arasında ilgili yaş grubunda olmak, Mağusa bölgesinde ikamet etmek, çalışmıyor olmak, her hangi bir eğitim kurumuna bağlı olmamak ve devlet yardımı almıyor olmak gibi faktörler yer alıyor. Eğitimlere katılacak olanların belirlenmesi aşamasında, özellikle Mağusa Aşağı Maraş bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle ve Sosyal Hizmetler Dairesi Mağusa Bölge Amirliği’yle işbirliği yapılacak.

Kısa süre içerisinde duyurusu ve çağrısı yapılacak olan eğitimler için başvurular kabul edilmeye başlandı.

Açıklamaya göre, başvuruda bulunmak isteyen ve uygun kriterlerde olan kişiler 0542 860 01 26 numaralı telefonu arayarak Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu’ndan bilgi alabilecek, mkd.lead@hotmail.com adresine e-posta gönderebilir veya MKD LEAD Projesi isimli Facebook hesabı üzerinden iletişime geçebilecek.

Eğitimi tamamlayan ve tam katılım ile mezun durumuna geçenler arasından seçilecek 40 kişiye, Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren ve bilgi ve becerilerine uygun olan kurumlarda 2 aylık staj olanağı tanınacak. Bu kişilere proje bütçesinden stajyer maaşı da verilecek.

MKD’nin, LEAD Projesi kapsamında Mağusa’da özellikle kadın ve gençlerin istihdam edilirliklerinin arttırılması amacıyla herkes için ulaşılabilir bir yaşam boyu öğrenim merkezi olmak adına çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

LEAD Projesi kapsamında düzenlenecek olan Kariyer Günleri ve Gönüllülük Festivali gibi etkinliklerle, gönüllü çalışmanın özgüven gelişimini artırmaya ve iş bulmaya katkısı ve yaşam boyu eğitimin kişisel gelişim üzerindeki olumlu etkileri ve diğer faydaları hakkında farkındalığın arttırılması hedefleniyor