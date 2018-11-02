“Mağusa’da çevre felaketi kapıda”

Sendikal Platform, Gazimağusa Serbest Liman’ın kirli endüstri merkezi haline geldiğini, böyle gitmesi halinde Gazimağusa için büyük bir çevre felaketi yaratacağını belirtti

Sendikal Platform, Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’ndeki çevre kirliliğine dikkat çekmek için Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği önünde basın açıklaması yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek’in Sendikal Platform adına basına açıklama yaptığı etkinliğe, bazı sendikaların başkan ve yetkilileri ile Gümrük Şube Müdürlüğü çalışanları da katıldı.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, Sendikal Paltform adına yaptığı basın açıklamasında, emekçilerin haklarını yedirmemek için eylemlerini arttırarak, sürdüreceklerini kamuoyuna duyurmak ve bölgede yaşanan çevre kirliliği ve sağlıksız çevre koşullarına dikkat çekmek için Serbest Liman’da bulunduklarını kaydetti.

Felek, Serbest Liman’ın ana işlevlerini yitirerek, kirli endüstri merkezi haline geldiğini, böyle gitmesi halinde Gazimağusa için büyük bir çevre felaketi yaratacağını belirtti.

Hasan Felek, Serbest Liman’ın hemen yanı başında bulunan Karakol İlkokulu’nda eğitim gören çocukların kirlilikten etkilenmesini önlemenin her duyarlı insanın görevi olduğunu ifade etti.

Felek, Sendikal Platform olarak emek ve barış mücadelesiyle birlikte çevre sorunları konusunda duyarsız kalmayacaklarını, çevrenin ekonomik faaliyet adı altında sömürülmesine, kirletilmesine, betonlaşmasına ve yağmalanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Dev-İş Başkanı Felek, Türkiye’de devam eden siyasi ve ekonomik krizin Kıbrıslı Türkleri ekonomik yok oluşa doğru sürüklediğini ve toplumsal varlığını tehdit ettiğini ileri sürdü.

Felek, sistemin, emekçileri ve çalışanları sorumlu olmadıkları krizin faturasını ödetmeye zorladığını, koalisyon hükümetinin emekçilerin temsilcisi olan sendikaları dikkate almayarak, sermaye temsilcileriyle birlikte geçici tedbirlerle krize çağrı aradığını savundu.

Hasan Felek, emekçilerin yasal hakkı olan ve 6 ayda bir uygulanan eşel-mobil sisteminin sulandırılarak son 3 ayının kararnameyle gasp edildiğini öne sürdü.

