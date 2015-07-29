Mağusa'da borçlar azaldı, gelirler arttı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bir yıllık icraatlarını değerlendirdi. Arter, göreve gelmeden önce 13 milyon 666 bin TL olan borcun 9 milyon 810 bin TL’ye düşürüldüğünü, alacakların...

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bir yıllık icraatlarını değerlendirdi. Arter, göreve gelmeden önce 13 milyon 666 bin TL olan borcun 9 milyon 810 bin TL’ye düşürüldüğünü, alacakların ise 25 milyon 341 bin TL’den 26 milyon 254 bin TL’ye yükseldiğini bildirdi

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkanı İsmail Arter, bir yıllık icraatlarını “Değişen, Gelişen Gazimağusa Yolunda İlk Bir Yıl” isimli yemekli basın toplantısıyla değerlendirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Arkın Palm Beach Hotel’de düzenlediği basın toplantısında icraatlarını mali, idari, siyasi ve teknik yönden değerlendirirken, projelerini anlattı, soruları yanıtladı.

Arter, “geçen bir yıllık sürede yaptıkları doğru çalışmalar ve belediye yönetiminde hakim olan demokratik ve dürüst belediyecilik anlayışının bazı çevreleri rahatsız ettiğini, belirli kişiler tarafından ve belirli basın yayın organlarında belediyeyle ilgili maksatlı ve yanlı iftiraların gündeme getirildiğini” kaydetti.

Yapıcı, samimi ve doğru uyarıları almaya her zaman hazır olduklarını vurgulayan Arter, maksatlı ve yanlı yapılan açıklamaların ve davranışların kimseye yarar sağlamadığını belirtti.

Geçen bir yıllık sürede iftiraların çalışmalarını engellemediğini kaydeden Arter, “Bizler sadece iş yapmak için bu göreve talip olduk, iş yapmanın dışında harcayacak zamanımız yoktur” dedi.

MALİ DURUM

2010 ile 2015 yılları arasındaki sürede belediyenin borç ve alacak tablosunu değerlendiren Arter, göreve gelmezden önce 13 milyon 666 bin TL olan borcun Haziran 2015 itibarıyla 9 milyon 810 bin TL’ye düşürüldüğünü, belediyenin alacaklarının ise aynı dönemde 25 milyon 341 bin TL’den 26 milyon 254 bin TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Arter, göreve geldiklerinde Sayıştay’ın belediyeyi denetlemesi talebinde bulunduklarını anlatarak, geçmiş yıllardaki bazı hatalı uygulamaları düzeltme yoluna gittiklerini söyledi.

PERSONEL YAPISI

Basın toplantısında, kamuoyunda sıklıkla konu edilen istihdamlara da değinen Arter, 2014 yılında 341 olan personel sayısının 2015’te 53 geçici işçi ve 3 sözleşmeli de dahil olmak üzere 389 olduğunu kaydetti.

341 rakamı içerisinde geçici işçi ve sözleşmeli bulunmadığının altını çizen Arter, geçici istihdamların şube amirliklerinin talebi doğrultunda gerçekleştirildiğini, bunların da 3 aylık süreyi kapsadığını anlattı.

İdari yapıya da değinen Arter, göreve geldiğinden bugüne hiçbir şube amirinin görevden alınmadığını, önceki yıllardaki şube amirlerinin görevlerini sürdürdüklerini ifade etti.

“BELEDİYEDE PARTİZANLIĞA İZİN VERMEDİK”

Belediyelerin siyaset yapılacak yerler olmadığını vurgulayan Arter, Gazimağusa Belediyesi’nde partizanlığa izin vermediklerini söyledi.

Arter, “Belediye binaları siyasi örgütlenme yerleri değildi. Biz bu hassasiyetimiz her zaman vurgulamaktayız” dedi.

Arter, basın toplantısı düzenledi

En büyük dert kanalizasyon

Arter, Atık Su Kanalizasyon Projesi’yle ilgili AB ve yüklenici firma arasındaki uyuşmazlığın sürdüğünü söyledi

Arter, Gazimağusa’nın en büyük derdi olarak nitelediği Atık Su Kanalizasyon Projesi’yle ilgili AB ve yüklenici firma arasındaki uyuşmazlığın sürdüğünü kaydetti.

İsmail Arter, 2010 yılında yapımına başlanan projenin istenildiği gibi sonuçlanmadığını, idari, teknik ve hukuki açında sıkıntıların bulunduğunu belirtti.

Arter, 2012 yılında bitmesi gereken projenin 2014 yılına kadar geciktiğini, hukuki anlamda çözüm bulunmadığı için şehirde kötü kokuların ve kanalizasyonun taşmasının sıkıntı yarattığını kaydetti.

Uluslararası mahkemenin süreçte AB projesini yüzde 65 hatalı, yüklenici firmayı da yüzde 35 hatalı bulduğunu kaydeden Arter, yapılan denetimlerde bazı bölgelerde arıtma tesisine ulaşacak yeterli eğimin bulunmadığının, bazı yerlerde ise ters eğimin saptandığını kaydetti.

Konunun uzlaşıya kavuşmamasının belediye olarak icraatlarını da etkilediğini kaydeden Arter, kanalizasyon sorunu olmayan bölgelere yöneldiklerini anlattı.

Arter, geçen yıl ağustos ayında Şehir Planlama Dairesi’ne imar planı hazırlanması için başvuru yaptıklarını, konuyla ilgili sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve değişik kesimlerden görüşler alınmaya başlandığını belirtti.

Mağusa’ya 21 proje

Basın toplantısında tamamlanan 21 projesi hakkında bilgi veren Arter, Suriçi Canlandırma Projesi kapsamındaki faaliyetleri anlattı.

Hendek Düzenleme Projesi’ne de değinen Arter, projenin ilk etabının tamamlanmasının ardından düzenleme içeren diğer etapların uygulanmasına başlandığını kaydetti.

Arter, Perşembe Pazarı’nın üzerinin kapatılması projesinin hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Bir yıl içerisinde toplam bin metre kaldırım yaptıklarını anlatan Arter, 515 metre civarında yağmur suyu drenaj hattı yaparak sorunlu bölgelerin birçoğunun yağmur suyundan kaynaklanan problemlerinin çözüldüğünü anlattı.

Belediye Başkanı Arter, yağmur sularının drenajı için 9 pompa istasyonun yenilendiğini aynı dönemde 3,5 kilometre su hattı yenilemesi yapıldığını kaydetti.

HAYVAN BARINAĞI

Ülkenin en büyüğü olacağını belirttiği hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi inşasının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Arter, 500 civarında hayvanın barınacağı bir yapıyı çok kısa zamanda şehre kazandıracaklarını ifade etti.

Arter’den DAÜ’deki AVM’ye tepki

Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde alışveriş merkezi inşaatıyla ilgili soruyu yanıtlayan Arter, arazinin 2012 yılında sözleşmeyle kiralandığını kaydetti.

Kendisinin Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı görevine 2014 yılı başında geldiğini belirten Arter, göreve gelir gelmez sözleşmenin iptali için hukuki araştırma yapıldığını ancak üniversiteye tazminat gibi külfet getireceği kanaatine varılarak iptalden vazgeçildiğini belirtti.

Arter, yatırımcı firmanın inşaat izni için başvurduğunda kendisinin de Jeoloji Dairesi’nden görüş istediğini, Daire’nin de olumlu yanıt vermesi üzerine inşaat izni verildiğini belirtti.

Arter, 3 bölümden oluşan projenin bir etabı için ÇED raporu gerekmediğini de kaydetti.

Arter, “Kişisel görüşüm; 2012’de Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı olsaydım, bu arazinin bu amaçla kullanılmasına hayır derdim” ifadelerini kullandı.