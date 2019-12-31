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Mağusa Yağmura Teslim

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Mağusa Yağmura Teslim

Dün akşamdan beri devam eden şiddetli yağış nedeniyle Mağusa Türk Maarif Koleji’nin ön kısmı sular altında kaldı.

Öğretmen ve öğrenciler sınıflara ulaşmakta zorlandı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle İskele Balıkçı Barınağında bir tekne su alarak battı.

Hüsnü Aslanyürek’e ait olduğu kaydedilen teknenin gezinti teknesi olduğu öğrenildi.

EN FAZLA YAĞIŞ 71  KG İLE GAZİMAĞUSA’YA DÜŞTÜ

Ülke genelinde dün sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 71 kilogram ile Gazimağusa’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre diğer bölgelerde kaydedilen yağış miktarı ise şöyle:

“Sipahi 58 kg/m², Ziyamet 52 kg/m², Mehmetçik 42 kg/m², Yenierenköy 36 kg/m², Dipkarpaz, Beyarmudu 29 kg/m², Zaferburnu, Tatlısu 26 kg/m², Geçitkale ,İskele, Kantara 25 kg/m², Akdoğan 23 kg/m², Dörtyol 19  kg/m²”

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