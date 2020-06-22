"Mağusa'ya gittiler, Girne'de alışveriş yaptılar"

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Özersay, özel jetle ülkeye gelenlerin bir kısmının Girne’ye gidip alış veriş yapıp yemek yediğini, bir kısmının da Mağusa’ya gittiğinin ortaya çıktığını paylaştı

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkeye Lapta’da bir yatırım bağlamında gelen kişilerin, aslında başka yerlere gittiklerinin ortaya çıktığını belirtti.

Bakanlar Kurulu’na Lapta’ya bir yatırım maksadı ile gelecekleri bilgisi verildiğini, kendilerinin de uygun bulduklarını söyleyen Özersay, Ulaştırma Bakanı’nın da başka bazı meselelerde olduğu gibi onay verdiğini ifade etti.

Hukuken karar alınması gerekir miydi, gerekmez miydi konusunun tartışılabileceğini söyleyen Özersay, bilgi ve onay dahilinde jetin geldiğini açıkladı.

Özersay, geliş maksatlarının kendilerine söylenenden farklı bir hal aldığını ortaya çıktığını söyledi, bir kısmını Girne’ye gidip alış veriş yapıp yemek yediğini, bir kısmının da Mağusa’ya gittiğinin ortaya çıktığını paylaştı.

İfadeler alınması gerekeceği görüşünü belirten Özersay, ne gerekirse yapılacağını, şimdi 2 sayfalık bir ön bilginin geldiğini, bazı açılardan soruşturma açılmasını aşikar olduğu görüşünü belirtti.

Özersay Mecliste söz alarak, geçen hafta kürsüye çıkarak ne bilip ne bilmediklerini paylaştığını, polis raporunda da ortaya konan, sorulardan birinin, yatırım bağlamında geleceği söylenen kişilerin öyle bir ziyaret yapmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Özersay, kendilerine söylenen maksat haricinde gelindiğini ya da gelindikten sonra maksada uyulmadığını öğrendiklerini, kendilerinin de zaten ilk andan itibaren bir polis araştırması istediklerini, sonrasında da gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.

Polisin ilk verdiği raporda, gümrük denetimi yapılmadığının netleştiğini ancak neden ve niyesinin henüz değerlendirilmediğini ifade eden Özersay, kabine değişikliği konusunun ele alınış şeklinin ülke itibarının zedelenecek düzeyde olmasını eleştirerek, ‘şantaj yapılıyormuş izlenimi hiç hoş değil’ dedi.

Pandemi döneminde hava limanı çıkışlarının farklı şekilde düzenlendiğini, VIP’nin kullanılmaması nedeniyle zaten kendi bakanlığının bu noktaya dahil olmadığını ve kendilerinin her zaman herkesin dokunulmazlığının kaldırılmasını savunduğunu hatırlatan Özersay, Arıklı’nın o kapının asla kullanılmadığını iddia etmesi üzerine Atakan’dan bilgi alarak, bu kapının ambulans uçakları için de kullanıldığı cevabını aldı.

Lefkoşa’da Lokmacı’dan Kuzey’e, Ledra’dan Güney’e geçiş izni verilmemesinin sebebi üzerine Özersay, Ledra’nın kapalı olmadığını, görevli kişilerin testleriyle geçişinin yapıldığını, tedbirler alındıkça kapılardaki geçişlerin genişletileceğini belirtti.