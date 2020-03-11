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Mağusa ve İskele’de panik havası

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Korona virüsüne rastlanmasının ardından Mağusa'da korku ve panik havası hakim. Birçok insan maskelerle dolaşmaya başladı

Mağusa ve İskele’de panik havası

Mağusa'da korona virüsüne rastlanmasının ardından dün kentte birçok insan maskeleriyle dolaşmaya başladı. Yürüyen, alışveriş yapan veya çalışan onlarca kişinin maske kullandığı görüldü.

Birçok üniversite öğrencisinin kampüsten uzaklaştığı gözlemleniyor.

Öte yandan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu “Bölgedeki tansiyon bayağı yüksek. İnsanlar tedirgin. kaos ve panik hali artıyor” dedi.

 “Olay bölgemize yaklaştıkça kaos ve panik hali artıyor” diyen Sadıkoğlu, özetle şunları belirtti:

“Bölgedeki tansiyon bayağı yüksek. İnsanlar tedirgin. Salamis’teki bir turistten yayıldığı duyumunu aldık. Burada Orkide Otel’de Salamis Otel’in personelinin bulunduğu lojmanları vardı. Burası karantinaya alındı. Giriş çıkışlar kapatıldı.

Sağlık ocağından tutun da bankalarda, her noktada ciddi panik var. Birçok vatandaş maske ile dolaşmaya başladı.”

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