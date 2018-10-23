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Mağusa ve İskele'de çeşitli yerlerde elektrik kesintisi yapılacak

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Mağusa ve İskele'de çeşitli yerlerde elektrik kesintisi yapılacak
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Gazimağusa ve İskele’de yarın bazı bölgelerde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Yeniboğaziçi’ndeki trafo merkezinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, karavan kamp alanı; Yeniboğaziçi Bedis Plajı, okul yolu, panayır alanı, Eyva ve Cennet Restaurant bölgeleri, Lions Garden bölgesi, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe köyü, Mormenekşe ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka Deri Fabrikası bölgesi, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım Ağıllar Bölgesi; İskele ve Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk’un elektrik enerjisi kesik olacak.

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