Mağusa ve Çanakkale kardeş şehir oluyor

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Çanakkale Belediyesi ile kardeş şehir olması için çalışma yaptıklarını ve konunun imza aşamasına geldiğini açıkladı

Gazimağusa’daki Çanakkale Ortaokulu’nun Türkiye’deki kardeş okulu Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Çanakkale Ortaokulu’nun davetlisi olarak ülkemize gelen Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Okul Müdürü İbrahim Engel, 10 öğrenci ve 4 öğretmenden oluşan heyeti kabul etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Başkan Arter, Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu’nu Gazimağusa’da görmekten mutlu olduğunu, bu ziyarete Okul Müdürü Emin Özkalp ve Gazimağusa’daki Çanakkale Ortaokulu’nun vesile olmasının ayrı bir güzellik olduğunu söyledi. Gazimağusa’da Çanakkale isminde Çanakkale Şehitliği, mahalle isminin, spor kulübün ve ortaokulunun olmasının Çanakkale ile bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini ifade eden Başkan Arter, göreve geldikten sonra Çanakkale Belediyesi ile temaslar yaptıklarını, kardeş şehir olması için çalışma yaptıklarını ve konunun imza aşamasına geldiğini ve Çanakkale’ye davet edildiklerini belirtti. 5 yıldır takip ettiği bir proje olan kardeş okullar projesinin, karşılıklı ziyaretler yapılması ve öğrencilerin hem Türkiye hem Kıbrıs’ın tarihini öğrenmeleri için çok faydalı olacağını ifade ederek, bu kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin devamını diledi ve projenin yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp, 5 yıldır devam eden projenin, Çanakkale Ortaokulunda okuyan öğrencilerin okul tarihinin nereden öğrenmeleri için yaptıklarını söyledi. Özkalp, her yıl 10 öğrencinin Gelibolu yarımadasına gidip Çanakkale savaşının yaşandığı yeri gördüğünü, projenin ülkemizin tanıtılmasını da kapsadığını ifade ederek, bir devlet okulu olarak kısıtlı bütçeleri olduğunu ancak Belediye Başkanı İsmail Arter’in bu gibi projeler için yaptığı yardımlar için teşekkür etti. 10 öğrenci ve 4 öğretmenin ülkemize geldiğini, heyetin resmi ziyaretlerden sonra suriçini, Lefkoşa ve Girne’deki tarihi yerleri gezeceklerini söyledi.

Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü İbrahim Engel ise, Öğretmen ve öğrencilerin Kıbrıs’ta kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini, en güçlü bağlarımızdan birinin tarihimizin ortak olması olduğunu ifade ederek, Çanakkale Şehitliği’ni gezdiklerini, bölgede belediyenin yaptığı çalışmaları öğrendiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti ve güzel Mağusa’ya geldikleri için de çok mutlu olduklarını söyledi.