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Mağusa Suriçini canlandıracak yatırım

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Mağusa Suriçini canlandıracak yatırım

Euro – Mediterranean Investment Company Ltd.(EMIC) ve Türkiye İş Bankası arasında Namık Kemal Meydanı'nda, Lala Mustafa Paşa Camii karşısında yer alan binanın satış sözleşmesi imzalandı. 

Satış sözleşmesinin imzalanması sırasında konuşan Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Kaan Tokat, İş Bankası'nın ülke ekonomisine her zaman destek olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirterek satın alımı yapan şirkete başarılar dileyip binanın hayırlara vesile olmasını diledi.

EMIC Direktörü Umut Vehit  de Gazimağusa'nın göz bebeği sayılan bir yerde yapacakları bu yatırım ile söz konusu binayı güzel bir proje gerçekleştirerek ülkeye yeniden kazandıracaklarını söyledi.

Sürdürülebilir kalkınma ve gelişim için çalışmaya devam edeceklerini belirten Vehit, İş Bankası KKTC  Ülke Müdürü Kaan Tokat ve yönetimine teşekkür ederek hali hazırda var olan işbirliklerini daha ileri seviyeye de çekeceklerine yönelik temennilerini dile getirdi

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