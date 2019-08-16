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Mağusa Suriçi kaderine mi terk edildi?

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Mağusa’nın eski yerleşim yerlerinden olan, tarihi ve turistik özellikleri bulunan Mağusa Suriçi, çevre kirliliği ile ilgisizlik nedeniyle adeta kaderine terk edilmiş bir yer haline geldi

Mağusa Suriçi kaderine mi terk edildi?
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Murat ASLAN

Ülkemizde her geçen gün büyüyen çevre kirliliği sorunu, büyük şehirlerimizde de kendini göstermeye başladı.

Özellikle Mağusa’nın eski yerleşim yerlerinden olan ve tarihi ve turistik özellikleri bulunan Mağusa Suriçi’nin çevre kirliliği ve ilgisizlik nedeniyle adeta viraneye dönüştüğü ifade ediliyor.

Konuyla ilgili bize ulaşan bazı Suriçi sakini esnafı, bölgede aylardır çevre temizliği yapılmadığını, bakım onarımın da unutulduğunu ifade ederek bölgenin adeta kaderine terk edildiğini kaydettiler.

 

Mağusa Suriçi’nde sokak aralarının çöplüklerle dolduğunu, pislikten geçilmediğini aktaran esnaf, bundan dolayı da sineklerin adeta kendilerini yiyip bitirdiğini ifade ettiler.

Bölgede kapalı olan dükkanların camların kırıldığını, sokaklardaki aydınlatma lambalarının hasara uğratıldığına dikkat çeken bölge sakinleri “Bu bölge adeta unutulmuş gibi. Mağusa Belediyesi bizden temizlik ücreti başta olmak üzere çeşitli vergiler almasını biliyor ama hizmete gelince unutuyor” dediler.

 

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