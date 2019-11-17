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Mağusa'nın bir çınarı daha göçtü

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Mağusa'nın bir çınarı daha göçtü

Gazimağusa bir çınarını daha kaybetti.

Gazimağusa’nın tanınmış esnafı Hasan Yiğittürk, bugün yaşamını yitirdi.

1945 doğumlu olan üç çocuk babası Hasan Yiğittürk, Mağusa’da yaklaşık 60 yıldır berberlik yapmaktaydı.

Mağusa’nın en eski esnafları arasında yer alan Hasan Yiğittürk, yarın Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Mağusa’da defnedilecek.

Bir süredir tedavi gören Hasan Yiğittürk’ün ölümü, Mağusa’da büyük üzüntü yarattı.

Sosyal yaşamın içinde yıllardır etkili bir şekilde yer alan Yiğittürk, Kıbrıs Türk mücadelesine de önemli katkılar yapmıştı.

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