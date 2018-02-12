Mağusa Kabristanlığı genişletiliyor

Mağusa Kabristanlığı, arkasındaki araziye doğru genişletildi ve dört bin yer daha açılmış oldu

Gazimağusa Belediyesi’nin mevcut alanı dolmak üzere olan Kent Kabristanlığı’nda bundan bir süre önce başlattığı genişletme çalışması tamamlanıyor. Kabristanlıkta yakın zamanda ortaya çıkabilecek yer sıkıntısı göz önünde bulundurularak yapılan genişletme çalışmasıyla kabristanlığın mevcut 48 bin metrekarelik alana 13 750 metrekarelik bir alan ilave edilmiş olacak. Kabristanlığın arkasındaki araziye doğru genişletilmesiyle 4 bin yer daha açılmış oldu.

1984 yılında kurulan mevcut Gazimağusa Kabristanlığı’nın bugüne kadar geçen süre göz önünde bulundurulduğunda yeni yapılan alanın yine yetersiz kalabileceği öngörülerek, bu durum karşısında yeni bir mezarlık alanının daha belirlenmesi gerekecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ölümlerin bizler için acı ama hayatın bir gerçeği olduğunu, insanları ilgilendiren pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da sorumluluklarının devam ettiğini ifade ederek, belli bir süre daha yer sıkıntısı yaşanmaması için çalışma yaptıklarını söyledi.