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Mağusa Hastanesi santrali süre hizmet dışı

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Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin telefon santrali, yarın 08.00-13.00 arasında hizmet veremeyecek.

Mağusa Hastanesi santrali süre hizmet dışı
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VATANDAŞLAR ACİL DURUMLAR İÇİN 112'YE ULAŞABİLECEK​

Sağlık Bakanlığı, Telekomünikasyon Dairesi’nin çalışmaları nedeniyle hastanenin telefonlarının hizmet veremeyeceğini, vatandaşların acil durumlar için 112’yi arayabileceğini duyurdu.

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