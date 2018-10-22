Mağusa Hastanesi santrali kısa süre hizmet dışı

VATANDAŞLAR ACİL DURUMLAR İÇİN 112'YE ULAŞABİLECEK
Sağlık Bakanlığı, Telekomünikasyon Dairesi’nin çalışmaları nedeniyle hastanenin telefonlarının hizmet veremeyeceğini, vatandaşların acil durumlar için 112’yi arayabileceğini duyurdu.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin telefon santrali, yarın 08.00-13.00 arasında hizmet veremeyecek.
Sağlık Bakanlığı, Telekomünikasyon Dairesi’nin çalışmaları nedeniyle hastanenin telefonlarının hizmet veremeyeceğini, vatandaşların acil durumlar için 112’yi arayabileceğini duyurdu.