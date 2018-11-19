Mağusa'daki emirname toplantısına Müdür gafı bombası

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi bölgesini kapsayan emirname taslağı ile ilgili bilgilendirme toplantısında adeta kıyamet koptu.

Müdür,"Yıllarca hükümet kurup hükümet bozan bir ailenin mensubu" deyince ortam gerildi.

İlgili taslak, bölge işadamları tarafından “siyasi” olarak nitelendi. Taslağın hayata geçmesi halinde, “küçük bir dairenin dahi en az 70 bin sterlin olacağını ve vatandaşın ev alamayacağını” belirten yatırımcılar, bunun öncesinde Mağusa’nın ciddi bir alt yapı ve çevre düzenlemesine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Şehir Planlama Dairesi Müdürü’nün, taslağı ifade edecek yerde işinsanı fikrini belirtmek için söz alan Mete Boyacı’ya, "Yıllarca hükümet kurup hükümet bozan bir ailenin mensubu" demesi ortamı gerdi. Katılımcılar bir bir Müdürü protesto ederek toplantıyı terk etti. Salonun boşalması üzerine Bakan Ayşegül Baybars, erteleme istedi. Maksadını aşan bu sözlerle ilgili Müdür Türkmen Yiğitcan daha sonra özür dilese de, toplantı gerginlik nedeniyle ertelendi.