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Mağusa'da şok ölüm

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Gazimağusa sakini Asım Serinova, kırık cam parçalarının ayak baldır kısmında yaraya neden olduktan sonra hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi

Mağusa'da şok ölüm

Gazimağusa sakini Asım Serinova, evinde yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Asım Serinova, bugün 00.15 sıralarında ikametgahında, muhtemelen kırık cam parçalarının ayak baldır kısmında yaraya neden olduktan sonra hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. Serinova 47 yaşındaydı.

Müteveffanın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağı kaydedildi.

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