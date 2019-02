Mağusa'da gemi karaya oturdu

Mağusa'da bir yük gemisi, fırtınanın etkisiyle karaya oturdu. Gemide bulunan iki mürettebat kurtarıldı

Gazimağusa açıklarında 2 Aralık’tan beri demirli bulunan Tanzanya bayraklı Salim N1 simli yük gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle dün sabah Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturdu

Geminin çapasının aşırı fırtınadan dolayı kopmasıyla meydana gelen olayın ardından gemide bulunan 2 mürettebat Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Kurtarma Ekipleri ile Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Mürettebatın pasaport ve telefonları, dalgaların şiddeti ile naylon poşete sarılı şekilde bulundu.

Evrak ve telefonlar bir belediye çalışanı tarafından polise teslim edildi.

Hava tahmin raporlarına göre bugün ve yarın devam etmesi beklenen fırtınadan dolayı kurtarma çalışmalarına ancak pazar veya pazartesi başlanabileceği öğrenildi.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Genel Kurtarma Ltd. Şirketi Müdürü Yusuf Burak, kurtarma faaliyetine, gemi sahibinin talebi ya da Limanlar Dairesi’nin görev vermesi durumunda ve hava koşullarının el verdiği zaman başlamaya hazır olduklarını belirtti.

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, yükü bulunmayan tanker gemi 2 Aralık’ta Gazimağusa açıklarına demirlediğinden beri bölgede beklemekteydi.

Gemi, ülkeyi son günlerde etkileyen şiddetli fırtınanın etkisiyle dün sabah yaklaşık 500-800 metre sürüklenip, Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturdu.

Olayın, Sahil Güvenlik ve Limanlar Dairesi’nin bilgisi ve kontrolü altında olduğu öğrenildi.

FIRTINANIN SONA ERMESİ GEREKİYOR

Yusuf Burak, şirket olarak konuyu etüd edip, değerlendirdiklerini kaydetti. Burak, hava tahminlerine göre cuma ve cumartesi devam etmesi beklenen fırtınadan dolayı kurtarma çalışmalarına pazar günü başlanabileceğini belirtti.

Burak, “Pazar ve pazartesi bu gemiyi kurtarmaya hazırız. Tabi görevlendirmeyle ilgili yasal sürecin de tamamlanması lazım… Şirketin gemi çekebilmesi için ya gemi armatörünün, ya da Limanlar Dairesi’nin bize görev vermesi gerekiyor” dedi.

“OLASI BİR CAN KAYBINDA NASIL HESAP VERİLECEK?”

Öte yandan Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, dün Gazimağusa’da bir geminin halatları kopması sonucu fırtınanın da etkisiyle Gülseren Gazinosu önünde karaya oturmasını Deniz İş Yasasının eksikliğine bağladı.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşanan durum Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketindeki keyfiliğin, Deniz İş Yasasının eksikliğinin yeni bir göstergesidir” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili şirkete çağrı yapan Yılmaz, “Yapılan yanlıştan bir an önce dönerek tam kapasite ve sağlıklı şartlarda faaliyet göstermek üzere 11 gencimizi yeniden istihdam etmelerini talep ediyoruz. İş işten geçtikten can ve mal kaybı yaşandıktan sonra telafisi imkânsız olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Açıkta demirli bulunan yük gemisinde makine arızası meydana geldiğini ve karaya oturmasına engel olunamadığını belirten Yılmaz, gemi mürettebatının kendi imkanlarıyla kurtulduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi’nin “sözde bütçe azlığı nedeniyle işten çıkardığı 11 personelin yokluğu” nedeniyle olaya müdahale edemediğini savunan Yılmaz, “Bütçe yokluğunu bahane gösteren şirket bir radyo elemanı bir de hukukçu istihdam etmek için bütçe bulmakta zorlanmamıştır” iddiasında bulundu.

Olası bir can kaybının hesabını hükümet, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve bu gibi olaylara müdahale etmek için var olan şirket yetkililerinin nasıl vereceğini soran Yılmaz, “HAKSEN, karasularımıza girdikleri andan itibaren bize emanet olan can ve malları riske atmadan doğru yolu bulması için hükümete çağrısını yineliyor. Yanlışınızdan dönün. Çünkü yanlışınızda ısrar ederseniz kaybolacak canların telafisini hiçbir hukuk sistemi, hiçbir tazminat ve hiçbir siyasi bedel telafi edemez” ifadelerini kullandı.