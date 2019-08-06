 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
44 0
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
26 0
 
Karting’te liderler kazandılar
Karting’te liderler kazandılar
14 0
2019 Venezuela Güzeli seçildi
2019 Venezuela Güzeli seçildi
48 0
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
15 0
Halil İbrahim muradına erdi
Halil İbrahim muradına erdi
516 0
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
17 0
banner82

Mağusa Belediyesi Çanakkale Göleti’ne sivrisinek yiyen balıklar bıraktı

banner27

Gazimağusa Belediyesi, sivrisinek ile mücadele amacıyla yürüttüğü rutin ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırmasının ardından Çanakkale Göleti’ne sivrisinek larvalarını yiyen balıklar bıraktı.

Mağusa Belediyesi Çanakkale Göleti’ne sivrisinek yiyen balıklar bıraktı
banner267

   

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sivrisinekle mücadelede son derece önemli olan göletler ve su birikintilerinin ilaçlanması için çalışmalara yoğun bir şekilde devam eden Sağlık  Şubesi ekipleri, her yıl yaz mevsimi öncesinde yaptığı uygulamayı tekrarlayarak gölete sinek larvalarına karşı etkin bir yöntem olan Kamboçya Balıkları bıraktı. 

Açıklamaya göre, sineklerin üremesi için uygun zemin oluşturan su birikintilerini çevreye uyumlu biyolojik ilaçlar kullanarak ilaçlayan ekipler sivrisinek larvalarını kaynağından yok etmeyi hedeflerken, son olarak göletlere bırakılan 500 civarındaki Kamboçya balığı da mücadelede son derece etkili olacak. 

Ekipler aynı zamanda tüm bölgelerde düzenli olarak araçla uçkun ilaçlamasına ve her haneyi haşereye karşı ilaçlamaya devam ediyor

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.