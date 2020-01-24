Mağdur İngilizler için özel komite

Lapta’da, Greatstone 2 sitesinde yaşayan İngilizlerin evlerinin, müteahhidin ödenmemiş borçları yüzünden satılmasının ardından Başbakanlıkta özel komite kuruldu

Başbakan Ersin Tatar’in talimatıyla kurulan özel komite, mahkeme emriyle açık artırmada satılan Lapta’daki Greatstone 2 sitesiyle ilgili araştırma yapacak.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu başkanlık edeceği komitede, Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi, Merkez Bankası Müfettişi, Vergi Dairesi temsilcisi ve Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü yer alıyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar’ın talimatıyla kurulan komite, taraflarla görüşmelerinin ve araştırmalarının ardından rapor hazırlatarak Başbakan’a sunacak.

Komite, çalışmalarını bu gibi olayların yaşanmaması ve yaşanan bu olayda taraflar arasında orta sulh yolu bulma hedefiyle yürütecek.

Greatstone 2 sitesi olarak bilinen site, geçtiğimiz hafta mahkeme emriyle açık artırma usulüyle satışa çıkarılmıştı.

Greatstone Ltd’nin Lapta’da ipotekli arazi üzerine yaptığı ve içerisinde 13 evin bulunduğu Greatstone 2 Sitesi, 3 milyon 445 bin TL’ye Bülent Yüksekbaş’a satıldı.

Şirketin ödenmemiş borçlarından dolayı el konularak, Girne Kaza Mahkemesi’nin kararıyla açık artırmaya çıkarılan site ve içerisindeki 13 ev, ilk önce 4 milyon 725 bin TL’ye satışa çıkarıldı, alıcı çıkmayınca, 2017 yılında fiyat 4 milyon 252 bin TL’ye düşürülerek yeniden açık artırmaya çıkarıldı ancak satış yine gerçekleşmedi. Açık artırmaya tek teklifi veren Bülent Yüksekbaş, sitenin yeni sahibi oldu.

Greatstone 2 Sitesi’nden ev alan ve şirketin tamamlamadığı kısımlarını da tamamlayarak evlerine yerleşen, tüm ödemelerini yapıp, işlemlerini de tamamlayan ancak, şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle tapularını alamayan site sakinleri, daha önceki açık artırmalarda olduğu gibi pankartlı eylem yapmıştı.

İngilizce ve Türkçe olarak “Evimizi kurtarın”, “Aç gözlülüğün kurbanı”, “Bu adaletsizliği durdurun” ve “Çalıntı evler” yazılı pankartlar açan İngilizler, satışın ardından evsiz kalmıştı.

Lapta Greatstone sitesinden ev satın alan ve tamamen bir hukuksuzluk sonucunda paralarını ödedikleri halde mülklerini kaybetme tehlikesiyle karşılaşan İngilizlerden Kıbrıs Türk Halkına yönelik bir açıklama gelmişti.

Açıklama şöyle:

“Biz Lapta’da Greatstone 2 sitesinde ev satın alan ve evleri haksız bir şekilde ellerinden alınmak istenen İngiliz aileler birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğumuz Kıbrıs Türk halkına sorunumuzu anlatmak istiyoruz. Kıbrıs Türk halkını sevdiğimiz ve desteklemek istediğimiz için tatil veya emeklilik dönemimizde evlerimizi KKTC’den almaya karar verdik. 2006 yılında Lapta’da Greatstone 2 sitesinden ev satın aldık. Satış bedelini ödedik. Evler tamamlandı ve bize teslim edildi. Tüm gelirimizi KKTC’de harcıyoruz ve bu harcamayla KKTC ekonomisine katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. 12 Ocak 2020 tarihinde Pazar günü Lapta’da yapılan açık artırma ile evlerimiz haksız yere elimizden alınmak istenmiştir. Trajik ve illegal bir açık artırma yapılmıştır. Bazı Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz yapılan haksızlığı anlayarak bize destek vermeye çalıştı. Onlara teşekkür ederiz. Bu arada konuyu yanlış anlayanlar da olmaktadır. Yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için bu açıklamayı yapıyoruz. Bizim evlerimiz ipotekli değildi Konuyu işitenler arasında “Herhalde İngilizler satış bedelini ödemedikleri için evleri satılıyor” diye düşünenler olmuştur. Bu tamamen gerçek dışı bir düşüncedir. Hepimiz satış bedellerini son kuruşuna kadar ödedik. Zaten satışı talep edenlerin “Evlerin satış bedeli ödenmedi” diye bir iddiası da yoktur. Böyle bir iddia olamaz, çünkü hepimiz borcumuza sadık insanlarız. Bazı kişiler “Herhalde evler ipotekliydi onun için satıldı” dediler. Bu da tamamen gerçek dışı bir görüştür. Bizim evlerimiz ipotekli değildi. İpotekli olan sadece evlerin üzerine yapılmış olduğu arazi idi. Yaptığımız anlaşmaya göre evlerin ayrı koçanı çıkarılıp bize verilecekti. Bizim arazi ile ilgimiz kalmayacaktı. Bu olayda arazi sahibi Bülent Yüksekbaş ile müteahhit Greatstone LTD. arasında bir anlaşma yapılmış ve her ikisinin de rızası ile arazi üzerine evler yapılarak bizlere satılmıştır. Bülent Yüksekbaş kendi alacağı için sadece arazi üzerine ipotek koymuştur. İpotek yasasına göre ipotek edilen malın çok açık ve net bir şekilde ipotek takririne yazılması gerekir. Burada da sadece arazi ipotek takririne yazılmıştır. Tarafların anlaşması üzerine tarla üzerine yapılıp başka kişilere satılacak olan evler ipotek takririnde yoktu. İpoteğin evleri kapsaması mümkün değildir. Bir kişi arazisine ev yapılmasına izin verirse ve ayrı koçan çıkarıp devretmeyi taahhüt ederse daha sonra ayrı koçan çıkarmaktan vazgeçip evi gasp edemez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir düzenleme yoktur. Çünkü bunu kabul etmek dolandırıcılığı kabul etmekle aynı anlama gelir. Gasp edip, köşeyi döneriz mantığı oluştu Maalesef KKTC’de “Evlerin ayrı koçanının çıkmasını oyalayıp eve de sahip olabiliriz” diye bir anlayış oluşmuştur. Böyle bir konu dünyanın başka herhangi bir yerinde yargıya intikal ettiği zaman mahkeme “Madem ki evler ipoteğe dahil değil önce evlerin ayrı koçanlarının çıkarılması gerekir. Daha sonra geriye kalan ve ipoteğe dahil olan tarla satılabilir” demektedir. Maalesef KKTC’de hukuk tersine işlemektedir. Bazı fırsatçılar “ Evlerin koçanlarının çıkmasını oyalarız. Arazi ile evler ayrılmadan satış gerçekleşirse evler de birlikte satılır ve evleri gasp eder köşeyi döneriz” diye düşünmektedirler. Hükümet duyarsız kaldı Koçanlarını alamayan ve bu sorunla karşılaşan ev sahipleri hükümete başvurdular. Başbakan ve bakanlar tekrar tekrar sorunu çözme vaadinde bulundular. Maalesef hiçbir şey yapılmadı. Bizim olayımızda Hükümetin duyarsızlığı sorunun bu noktaya gelmesine neden olmuştur. Bu durumda sorunlarımızı çözmek için Kıbrıs Türk medyasının yardımını istemekten başka çaremiz kalmamıştır. AİHM’e gideriz Kimse hayatı boyunca biriktirdiği para ile satın aldığı ve içinde oturmakta olduğu bir evi hiç ilgisi olmayan bir anlaşmazlık nedeniyle ve hile yapılarak elinden alınmasını kabul etmez. Bu nedenle bir çözüm bulamazsak hiç istemediğimiz halde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmak zorunda kalacağız.”

