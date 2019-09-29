Magandalara tepki çığ gibi

Lefkoşa’da geçtiğimiz Cuma günü aşırı alkol aldıktan sonra sebepsiz yere basın mensubu Ahmet Eray Gündoğmuş’u feci şekilde darp eden 31 yaşındaki İsa Ayyıldız ve 32 yaşındaki Fethi Çelik adlı zanlıların yakın geçmişte de benzer vukuatları olduğu ortaya çıktı. Zanlı Ayyıldız’ın bir süre önce bir polis memurunu da darp ettiği ve tutuklandıktan sonra teminatla serbest bırakıldığı öğrenildi. Ülkede öğrenci olarak bulunan Ayyıldız ve Çelik, cumartesi günü mahkemeye çıkarılmış ve haklarında üç gün tutuklama kararı alınmıştı. Zanlılar salı günü yeniden Lefkoşa kaza mahkemesine çıkarılacak. Öte yandan bu çirkin saldırı, sadece basın camiasının değil, kamu oyunun da büyük tepkisini çekti. Ülkeye öğrenci olarak bazı gençlerin artık ülkede huzuru kaçırdığına dikkat çeken vatandaşlar, söz konusu saldırıyı gerçekleştiren zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. İsa Ayyıldız ve Fethi Çelik’in öğrencilik değil magandalık yaptığını dile getiren vatandaşlar söz konusu iki kişinin cezasını çektikten sonra derhal ülkeden sınır dışı edilmesini talep etti. Öte yandan saldırıya Başbakan Ersin Tatar’dan da kınama geldi. Tatar, hastanede müşahede altında tutulan Gündoğmuş’u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve bu yapılan saldırının cezasız kalmayacağını belirtti.