“Maaşlar ödenmeyebilir”

UBP Milletvekili Sunat Atun, Hükümetin maaşları ödeyememe riski bulunduğunu vurguladı

UBP Milletvekili Sunat Atun “mali ve ekonomik konular” ile ilgili yaptığı güncel konuşmada, ülkenin bütçe açığının tarihi zirvelerde olduğunu, kamuya ait her alanda sıkıntılar yaşandığını, KIB-TEK’in mali olarak çökmüş durumda bulunduğunu, zamların nedeninin de bu olduğunu savundu.

Atun, 2015-16 yıllarında ve sonrasında beklentinin bütçe açığının azalması olduğunu ancak arkasının gelmediğini ve ters yönde bir gidişat yaşandığını söyledi.

Hükümetin maaşları ödeyememe riski bulunduğunu, bu görüntünün 2009 öncesi görüntüsü olduğunu iddia eden Atun, cari açıkların dahi kapanması için Türkiye’nin yardımına ihtiyaç duyulduğunu, ekonomik protokolün de henüz imzalanmadığını söyledi.

Protokolün imzalanmasındaki gecikmeye değinen Atun, 2019 yılında Türkiye ile protokolün imzalanmaması olasılığı bulunduğunu, sorunun Türkiye’deki sistem değişikliğinde değil, hükümette olduğunu savundu.

“Ekonomi kendi kendine yeterli olmaktan çıkmıştır” diyen Atun, ekonomik hayatın da vatandaşın da komaya girdiğini, özel sektörün infial içinde dolduğunu ileri sürdü.