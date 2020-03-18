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“Maaşlar gününde ödenmeyebilir, kesinti olabilir”

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Çalışma Bakanı Sucuoğlu, ekonominin dibe vuracağının net olduğunu söyledi ve kamu çalışanlarının gününde ödenemeyebileceğini belirtti

“Maaşlar gününde ödenmeyebilir, kesinti olabilir”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, sağlığın tercih edildiğini, bu nedenle de ekonominin dibe vuracağının net olduğunu söyledi ve kamu çalışanlarının gününde ödenemeyebileceğini belirtti.

Özel sektörde çalışan işçiler için bir kaynak aktarımı yapılacağını söyleyen Sucuoğlu, “Devlet çalışanlarının maaşı gününde ödenmeyebilir ve kesintili olabilir. Kesin bir şey söylemiyorum. Olabilir diyorum. Gelirlerimiz düştü. Birkaç gün gecikebilir. Bu da normaldir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, işveren ve işçileri rahatlatmak adına özel sektörde çalışan KKTC vatandaşları için kaynak aktarımı yapılacağını, aynı çalışmayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı asgari ücretlilere de uygulamak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Sucuoğlu, şu anda bir program hazırlandığını, işten durdurulan veya zoraki izne çıkarılan işçi sayısı ve isimlerinin Bakanlığa bildirileceğini kaydetti.

Sucuoğlu, bu durumdaki kişilere aybaşında asgari ücrete yakın, %75’i kadar bir miktarın maaş olarak verileceğini de belirtti.

Primlerini yatıran 2008 öncesi yabancı uyruklu işçilere de İhtiyat Sandığı’ndan yardım yapılacağını kaydeden Sucuoğlu, üçüncü ülkelerden gelen işçilere işten durdurulmaları halinde nasıl bir katkı sağlanabileceğinin çalışıldığını da kaydetti.

 “Kamu ve özelde kapatma durumunun Nisan sonuna kadar uzayabileceği görüşünü belirten Faiz Sucuoğlu, ekonomik çarkların yeniden dönmesinin de zaman alacağına vurgu yaptı.

Çalışma Bakanı Sucuoğlu, kaynağın, Koronavirüs tehlikesi süresi zarfında, açık olan işletmelerden değil, sadece kapalı olan, maaşını alamayacak veya eksik alacak işçiler için olduğunun altını çizdi.

Sucuoğlu,  devlet çalışanlarının maaşlarının gününde ödenemeyebileceğini de söyleyerek, kritik dönemde fedakarlığın şart olduğunu vurguladı.

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