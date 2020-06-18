banner411
banner69
İstanbul felç oldu
İstanbul felç oldu
76 0
BM'de bir ilk
BM'de bir ilk
20 0
 
Kartingde 2020 sezonu açılıyor
Kartingde 2020 sezonu açılıyor
10 0
Ve Bayern Münih şampiyon
Ve Bayern Münih şampiyon
22 0
Deniz Gezmiş’in kardeşi yaşamını yitirdi
Deniz Gezmiş’in kardeşi yaşamını yitirdi
60 0
45 0
Fırtına Kadıköy’de finale esti
Fırtına Kadıköy’de finale esti
160 0
banner460

Maaş kesintileri yarın ödeniyor

banner27

Maaş kesintileri yarın ödeniyor

Maliye Bakanlığı, Başbakan Ersin Tatar’ın talimatı ile geçtiğimiz Mart ayında yapılan maaş kesintilerini yarın ödeyeceğini duyurdu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Pandemi sebebiyle içine düştüğümüz durum sonucunda kamu maaşları ile devletten katkı alan diğer tüm kurum ve kuruşların maaşlarından kesinti yapılmak zorunda kalınmıştır. Başbakanımızın talimatı ile bu kesintiler, 19 Haziran 2020 tarihinde ödenecektir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, ödenecek miktarın takriben 64 milyon Türk Lirası olacağına da dikkat çekti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.