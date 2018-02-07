Lütfiye Özipek'e havaalanında coşkulu karşılama

"O Ses Türkiye" yarışmasında büyük mücadele sonucu yüzlerce kişiyi arkasında bırakarak birinci olan Kuzey Kıbrıs’ın sevilen sesi Lütfiye Özipek havaalanında yoğun ilgiyle karşılandı. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesi de Lütfiye’yi yalnız bırakmadı

TV8 kanalında yayınlanan ve ülkemizde de yoğun ilgiyle izlenen "O SesTürkiye" yarışmasındabüyükmücadeleederekyüzlercekişiyiarkasındabırakan ve birinci olan Kuzey Kıbrıs’ın sevilen sesi Lütfiye Özipek havaalanında yoğun ilgiyle karşılandı. Sevenleritarafındançiçeklerlekarşılanan Lütfiye Özipek’iKuzeyKıbrısTurkcellailesi de yalnızbırakmadı. Başarılıperformansıiletüm sevenlerini etkileyen Kuzey Kıbrıs’ın sevilen sesi Lütfiye ÖzipekSMS oylarıyla kademeli olarak finale kadar yükselerek büyük mücadelesi sonucunda halkın oylarıyla şampiyon oldu.

“Herkese bu gururu yaşattığım için çok mutluyum”

Acun Ilıcalı’nın sunumuyla yayınlanan yarışmada, Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin de SMS oylarıyla desteklediği yarışmacılar arasından Lütfiye Özipek birinci oldu. Kuzey Kıbrıs’tan yarışmaya katılan Lütfiye Özipek’in başarılı performansı “O Ses Türkiye” yarışmasına damgasını vurdu. Yüzlerce kişinin yarıştığı ve eleme usulü yapılan O Ses Türkiye’debirçok eşleşme ve elemeden geçip yarışmaya devam etmeye hak kazananLütfiye Özipek finalde de mücadele ederek şampiyon oldu.

Athena Grubu’nun solisti Gökhan Özoğuz’un takımında yarışanLütfiye Özipek Kuzey Kıbrıs Turkcell’e yaptığı açıklamada şampiyon olmaktan duyduğu mutluluğu tarif edemediğini belirterek bu yolda ilerlerken kendini destekleyen herkese teşekkür etti. Birinciliği Kuzey Kıbrıs halkı yanı sıra tüm sevenlerinin desteğiyle kazandığını belirten Lütfiye Özipek “SMS desteği olmasaydı ben şu an bu gururu yaşayamazdım” dediği açıklamasına şöyle devam etti: “Ben evet çok mücadele ettim ve birçok güzel ses arasından elenerek geçtim. Fakat bu mutluluk ve gurur hepimizindir. Mutluluğumu ve heyecanımın derecesinisanırım anlatamam. Çok zor ve heyecanlı, final gecesindebazen bayılma derecesine geldiğim bir süreç yaşadım. Sonra sevenlerimi düşünüp toparlanarakkendimi sahneye attım. Tüm bu süreçte yanımda olan başta aileme, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Beni kucaklamanız ve havaalanında karşılamanız da ayrıca son derece duygulandırdı. Bu noktada bir teşekkürü de beni başından sonuna destekleyen, sesimin kitlelere ulaşmasını sağlayan ve desteklenmem için çaba harcayan Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine iletmek isterim. Benim için yapılanlar çok değerli ve anlamlıdır. Bu gurur hepimizindir. Ülkeme bunu yaşattığım için de çok huzurluyum. Bir kez daha bu gururu bana yaşatan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum.”

“Başından beri inanmıştık”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ozan Çağlar Aslan da havaalanı karşılaması esnasında yaptığı açıklamasında Lütfiye Özipek’in şampiyonluğuna başından sonuna inançlarının tam olduğunu vurguladı. Ozan Çağlar Aslan açıklamasında süreç içerisinde tüm teknik donanım ve altyapılarını hazır hale getiren ekipleriyle birlikte Lütfiye’ye destek vermek için çok çalıştıklarını belirtti.Acun’un ekibiyle yürütülen SMS oylama sürecini büyük bir heyecanla şampiyonluğu bekleyerek takip ettiklerini söyleyen Aslan sözlerine şöyle devam etti: “Lütfiye’nin harika bir ses rengi olduğunu jüriden sonra halkımız da takdir ederek SMS oylaması sonucunda Lütfiye’miz şampiyon oldu. Bu birincilik aynı zamanda ülkemiz adına da kazanılmış bir şampiyonluktur ve büyük gurur kaynağıdır. Başından itibaren inandığımız ve sonuna kadar takip ederek desteklediğimiz yarışmada adamızdan yarışan Lütfiye Özipek’in birinciliği hepimize son derece mutluluk vermiştir. Havaalanında da sevenleriyle birlikte Turkcell ailesi olarak yer aldık. Hepimizi kucaklayarak orada olan ve olamayan herkese bir kez daha teşekkür etti. Mütevazi ve sevecen yapısıyla müthiş sesiyle bunu sonuna kadar hak etmişti. Lütfiye’yi bu yeni yolculuğunda bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”