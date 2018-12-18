Lute nabız yokluyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği özel danışmanı Lute, adada yoğun bir mekik diplomasisi başlattı. Önceki gün Rum lider Anastasiadis ile görüşen Lute dün de Cumhurbaşkanı Akıncı ile 1 saat 40 dakika görüşme yaptı

Lute, kartlarını ikinci turda açacak

BM diplomatı Lute, Cumhurbaşkanı Akıncı ile 1 saat 40 dakika görüşme yaptı.

Lute, görüşmelerine bugün de iki liderle devam edecek. Lute’un ilk olarak tarafların niyetlerini öğrendiği, ikinci turda kartlarını açacağı belirtildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u kabul etti.

Görüşme, saat 10.00 sıralarında başladı ve 1 saat 40 dakika sürdü.

Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Öte yandan Akıncı’nın Lute ile bugün 10.30’da yeniden görüşeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, dün Cumhurbaşkanı Akıncı ile geçici danışman Lute’un, hazırlanması için çalışılan referans kavramları için ayrıntılı ve yararlı bir görüşme yaptığını bildirdi.

Burcu, 1 saat 45 dakika süren Akıncı-Lute görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Hazırlanması için çalışılan referans kavramları (terms of references) için Cumhurbaşkanımız, Jane Holl Lute ile ayrıntılı ve yararlı bir görüşme yaptı. Referans kavramları hazırlık çalışmalarının bir süre daha süreceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın Jane Holl Lute’u yarın (bugün) saat 10.30’da yeniden kabul ederek görüşecektir.”

Müzakerelerin yeniden başlaması olasılığının bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla görevlendirilen Lute, önceki gün Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, geçen hafta içerisinde ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Öte yandan BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Lute bu sabah 08:00’da , Anastasiadis ile de yeniden görüşecek.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Lute Niyetleri Kaydetti – Niyet Yoklaması” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü, görüşmeye beraberinde soru listesiyle gittiğini iddia etti.

Kıbrıs’taki temaslarına önceki gün Anastasiadis’le görüşerek başlayan, dün de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşen Lute’un, adada düşünülenden daha uzun kalacağı ve ikinci tur görüşmeler de gerçekleştireceğinin düşünüldüğünü yazan gazete, Lute’un önceki günkü görüşmede Anastasiadis’e bir dizi sorular yönelterek niyet yoklaması yaptığını öne sürdü.

Gazete, Lute’un ilk olarak tarafların niyetlerini öğrenme ve ikinci tur görüşmelerde kartlarını açma niyetinde olduğunun anlaşıldığını belirterek Lute’un önceki gün Anastasiadis’e sorular yönelttiğini, cevapları not ettiğini ve hiçbir yorumda da bulunmadığını iddia etti.

Lute’un beraberinde herhangi bir belge de getirmediğini ve Anastasiadis’le yeniden görüşeceğini dile getirmekle yetindiğini vurgulayan gazete, Anastasiadis’in ise, üzerinde uzlaşılmış çözüm şekli olan iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümünün dışında herhangi bir çözüm şeklinin tartışılmasının söz konusu olmadığını Lute’a ilettiğini öne sürdü.

Habere göre Anastasiadis, çözüm sonrasında yaşanabilecek sorunlardan kaçınılması ve daha işlevsel bir çözüm için ortaya attığı desantralize federasyon fikri hakkında da Lute’a bilgi verdi.

Gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ise görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Lute-Anastasiadis görüşmesinin yapıcı ve verimli geçtiğini, Lute’un, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmesinin ardından Anastasiadis’le yeniden bir araya geleceğini söylediğini aktardı.

Prodromu, görüşmenin referans şartları ve Kıbrıs sorununun diğer kritik konularını içerdiğini belirterek müzakereler için kritik görüşmeler yapıldığını, bu yüzden fazla yorum yapmaktan kaçınılmasının iyi olacağını vurguladı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Yavaş Yavaş Öze Giriliyor – Jane Holl Lute’un İki Liderle İlk Görüşmeleri Genel Nitelikte - Gel-Git’le Öze Giriyor” başlıkları altında verirken, Rum Sözcü Prodormu’nun önceki günkü açıklamasında “şu an için yazılı bir şey olmadığını” söylediğini belirterek böylelikle aslında bir belge olduğu ve sonradan sunulacağını dolaylı yoldan doğruladığı yorumunda bulundu.

Politis gazetesi ise haberini “Söylemeye Değil Dinlemeye Geldi – Referans Şartlarını Lute Değil İki Taraf Belirleyecek – Şartların Yapısı İçin Liderleri Bekliyor” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Lute-Anastasiadis görüşmesinin “ referans şartlarının yapısı ve içeriğine ilişkin ciddi bir görüşme olduğunu” belirterek Lute’un Anastasiadis’e sorular yönettiğini, aynı şeyi dün Akıncı’ya da yapmasının beklendiğini yazdı.

Lute’un Salı sabahı yeniden Anastasiadis’le görüşme ihtimalinden söz eden gazete, Akıncı’yla da ikinci bir görüşme gerçekleştirmesinin olası göründüğünü belirtti.

Gazete, Lute’un ayrıca Anastasiadis’e, Aralık ayı sonuna kadar bir sonuca ulaşılabileceği şeklindeki düşüncesine karşın, geçtiğimiz dönemde Kıbrıs sorununu derinden incelemesi sebebiyle sürecin Ocak ayına sarkacağını belirttiğini iddia etti.

Gazete ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının, hiçbir açıklamada bulunmayan ve BM’nin Lefkoşa’daki İyi Niyet Misyonu Ofisi’ne bile tam bilgi vermeyen Lute’un çalışma şeklinde saygı duyacağını ve kamuoyuna yönelik açıklamalarını kısıtlayacağını da yazdı.

KİPRİANU

Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Anastasiadis’in Lute’a “net konuşmasını dilediğini” ifade etti.

Kiprianu, değerlendirme yapmadan önce Lute’un temaslarının sonuçlarını görmeyi bekleyeceğini de ifade etti.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla başlatılan, Haziran 2017’de İsviçre’de düzenlenen konferansta sonuç çıkmamasının ardından kopan müzakerelere devam edilebilmesi olasılığı üzerinde temaslarda bulunması için atanan Lute, Temmuz 2017’den itibaren adaya üçüncü ziyaretini gerçekleştiriyor.