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Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile bugün öğleden sonra yeniden görüşecek

Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la bir araya geldi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de sabah görüşen Lute ile Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmesi saat 17.00’de başladı. Görüşmede, Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile diğer yetkililer eşlik etti.

Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la yaptığı görüşme saat 19.00 sıralarında tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan Akıncı-Lute görüşmesi, 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un görüşmesinin ardından yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Lute ile uzun ve yararlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durdukları konulardaki açık ve net olan tutumu ayrıntıları ile izah ettiğini söyledi.

Burcu, “Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir” diyerek, bu bağlamda Lute’un, Cumhurbaşkanı Akıncı ile bugün de görüşme arzusunu ilettiğini aktardı.

Burcu, görüşmenin, bugün öğleden sonra gerçekleşeceğini açıkladı.


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