Lute ay sonu gelecek

BM diplomatı Lute’un, Kıbrıs müzakerelerine geri dönülmesinin yolunun açılması için, referans şartlarında bir anlaşmaya varılması çabasının sürmesi amacıyla, ay sonunda adaya yeni bir ziyaret yapması bekleniyor

Rum Hükümeti’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, ay sonunda adaya yeni bir ziyaret yapmasını beklediği ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, konuya ilişkin haberinde, Rum Hükümeti’nin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Lute’un, Kıbrıs müzakerelerine geri dönülmesinin yolunun açılması için, referans şartlarında bir anlaşmaya varılması çabasının sürmesi amacıyla, ay sonunda adaya yeni bir ziyaret yapmasını beklediğini yazdı.

Gazeteye göre konu hakkında Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Lute’un kendi açıklamalarına atıfta bulunarak, Ocak-Şubat aylarında yeniden adaya gelmesinin beklendiğini belirtti.

Lute’un muhtemelen Ocak ayı sonuna doğru Kıbrıs’ı ziyaret edeceği değerlendirmesinde bulunan Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla, referans şartlarının ele alınmasına hazır olduğunu da yineledi.

ANASTASİADİS SLOVENYA’YA GİDECEK

KİPE’ye açıklamasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Slovenya’ya yapması beklenen ziyaretine de değinen Prodromu, Anastasiadis’in ziyaretinin gündeminde, ikili ilişkiler, Avrupa meseleleri aynı zamanda Kıbrıs sorununun bulunacağını belirtti.

Anastasiadis’in Slovenya’ya gitmek için 8 Ocak’ta adadan ayrılmasının beklendiğini kaydeden Prodromu, Anastasiadis’in ziyaret çerçevesinde Slovenya Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüşmeler yapmasının beklendiğini ifade etti.

Haravgi gazetesi ise haberinde, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması konusunun, Ocak ayı sonunda, BM Güvenlik Konseyi’nde ele alınmasının beklendiğini anımsattı.

