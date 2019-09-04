Lute anlaştırmadan kaçmıyor

Referans şartlarında anlama sağlayabilmek için son üç günde üç kez liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yapan BM diplomatı Lute bugün dördüncü tura geçecek ve iki liderle yine bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, dün Kıbrıs’ta liderlerle yeni bir tur görüşme daha gerçekleştirdi.

Lute dünkü temasları çerçevesinde sabahleyin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldi; öğleden sonra 17.00’de ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüştü.

Lute’un, Anastasiadis ve Akıncı ile bugün yeniden bir araya geleceği haber verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, adada temaslarda bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi dün akşam saat 18.30’da tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs müzakerelerine yönelik referans kavramlarını tamamlama çalışmaları çerçevesinde adaya gelen Lute ile görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Akıncı bugün saat 11.45'te Lute’u yeniden kabul edecek.

Öte yandan dün sabahki Lute-Anastasiadis görüşmesinin ardından gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının sona ermesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Lute’un bugün sabah yeniden başkanlığa gideceğini ve sabah 09,15’te Anastasiadis’le yeni bir görüşme yapacaklarını açıkladı.

Açıklamasında “bu işbirliğini verimli olarak da niteleyen” Prodromu, “şartlar kesin hale geldiği zaman, açıklanacaklarını” belirtti.

Prodromu “referans şartlarıyla ilgili ortak bir anlayışa ulaşmaya yakın olduklarını ve Lute’un bunu BM Genel Sekreterine ileteceğini” de belirtti.

Ulusal Konsey toplantısı hakkında ise Prodromu, Anastasiadis’in parti başkanlarını Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini, aynı zamanda parti başkanlarının düşüncelerini ve önerilerini dinlediğini sözlerine ekledi.