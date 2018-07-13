banner107
Ödüller sahiplerini buldu
Ödüller sahiplerini buldu
53 0
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
Saygı, Yeşilova ve Ocak’ın radarında
126 0
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
Diyetisyen Zaliha Kiraz’ın “Afiyetle Sağlık” kitabı tanıtıldı
23 0
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
Güneş tutulması sizi nasıl etkileyecek
161 0
Park etmedi sanki terk etti
Park etmedi sanki terk etti
61 0
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
69 0
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
Yumruklu genel kurulda Dirgen başkan oldu
247 0
Soma katliamı davasında karar
Soma katliamı davasında karar
46 0
banner82
banner147

Lute, 23 Temmuz’da liderlerle görüşecek

banner27

BM Genel Sekreteri’nin atadığı yeni danışman Jane Holl Lute’un 23 Temmuz’da liderlerle görüşeceği belirtildi

Lute, 23 Temmuz’da liderlerle görüşecek
banner137

 

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki taraflar ve Yunanistan ile Türkiye’de temaslarda bulunma göreviyle atadığı danışman Jane Holl Lute’un 23 Temmuz’da liderlerle görüşeceği iddia edildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorununa taraf olan ülkelerle, müzakerelerin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde temaslarda bulunması için atanan Amerikalı BM yetkilisi Jane Holl Lute’un, 21-22 Temmuz tarihlerinde adaya geleceğini ve 23 Temmuz Pazartesi günü liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğini iddia etti.
Fileleftheros; “Tarihler Belirlendi – Lute İki Liderle 23 Temmuz Tarihinde Belirleyici Nitelikli Görüşme Gerçekleştirecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Lute’nin 23 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşeceğini iddia etti.
Gazete, Rum hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lute’un 23 Temmuz’da Anastasiadis’le görüşeceğini, aynı gün Akıncı’yla da görüşmesinin beklendiğini belirtti.
Akıncı’nın en son yaptığı açıklamada, Lute’un 23 Temmuz’da adada olacağını söylediğini aktaran gazete, bu gelişmeler ışığında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta içerisinde KKTC’ye gelmesi olasılığının bulunduğunu da öne sürdü.


PRODROMU BİLİNDİK TEZLERİNİ YİNELEDİ
Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in “Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğu” şeklindeki görüşünü önceki gün yaptığı açıklamada yineledi.
Gazetenin haberine göre, “Kıbrıs İçin Partiler Arası Parlamento Grubu” ile “İngiltere Ulusal Kıbrıs Federasyonu” tarafından, İngiltere Parlamentosu’nda Salı akşamı gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Prodromu, Anastasiadis’in, müzakerelerin olumlu sonuçlanabilmesi için iyi bir ön hazırlık ve tüm tarafların güçlü siyasi irade göstermelerine ihtiyaç olduğu görüşünü taşıdığını vurguladı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.