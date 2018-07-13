Lute, 23 Temmuz’da liderlerle görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin atadığı yeni danışman Jane Holl Lute’un 23 Temmuz’da liderlerle görüşeceği belirtildi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki taraflar ve Yunanistan ile Türkiye’de temaslarda bulunma göreviyle atadığı danışman Jane Holl Lute’un 23 Temmuz’da liderlerle görüşeceği iddia edildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorununa taraf olan ülkelerle, müzakerelerin yeniden başlaması çabaları çerçevesinde temaslarda bulunması için atanan Amerikalı BM yetkilisi Jane Holl Lute’un, 21-22 Temmuz tarihlerinde adaya geleceğini ve 23 Temmuz Pazartesi günü liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğini iddia etti.

Fileleftheros; “Tarihler Belirlendi – Lute İki Liderle 23 Temmuz Tarihinde Belirleyici Nitelikli Görüşme Gerçekleştirecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Lute’nin 23 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşeceğini iddia etti.

Gazete, Rum hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Lute’un 23 Temmuz’da Anastasiadis’le görüşeceğini, aynı gün Akıncı’yla da görüşmesinin beklendiğini belirtti.

Akıncı’nın en son yaptığı açıklamada, Lute’un 23 Temmuz’da adada olacağını söylediğini aktaran gazete, bu gelişmeler ışığında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta içerisinde KKTC’ye gelmesi olasılığının bulunduğunu da öne sürdü.



PRODROMU BİLİNDİK TEZLERİNİ YİNELEDİ

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in “Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğu” şeklindeki görüşünü önceki gün yaptığı açıklamada yineledi.

Gazetenin haberine göre, “Kıbrıs İçin Partiler Arası Parlamento Grubu” ile “İngiltere Ulusal Kıbrıs Federasyonu” tarafından, İngiltere Parlamentosu’nda Salı akşamı gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Prodromu, Anastasiadis’in, müzakerelerin olumlu sonuçlanabilmesi için iyi bir ön hazırlık ve tüm tarafların güçlü siyasi irade göstermelerine ihtiyaç olduğu görüşünü taşıdığını vurguladı.