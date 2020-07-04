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Lüks araç çetesinde kimler var?

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İngiltere’den sahte plakalarla Kuzey Kıbrıs’a bugüne kadar kaçak olarak 150 tane lüks araç getiren bir çetenin olduğu ve burada araçları dikkat çekmemek için elden ele sattığı ortaya çıktı

Lüks araç çetesinde kimler var?

 

İngiltere’den sahte plakalarla Kuzey Kıbrıs’a bugüne kadar kaçak olarak 150 tane lüks araç getiren bir çetenin olduğu ve burada araçları dikkat çekmemek için elden ele sattığı ortaya çıktı.

Kıbrıs’ın haberine göre Polis, şimdi çetenin KKTC ayağını arıyor ve araçların nerede olduğunu belirlemeye çalışıyor.  

 İngiltere’den 5 milyon sterlinlik lüks arabaları sahte plakalarla Kuzey Kıbrıs’a kaçıran ve aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu 7 kişinin İngiltere’de yargılanıp çeşitli cezalara çarptırılmalarının ardından gözler KKTC’ye çevrilirken, Polis Genel Müdürlüğü’nün zaten en başından beri bu soruşturmanın içinde olduğu ortaya çıktı.  

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