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LTL'de bir öğretmen daha açığa alındı

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Lefkoşa Türk Lisesi’nde bir öğretmenin öğrenciye cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, yine aynı okulda çalışan bir başka öğretmen de açığa alındı.

LTL'de bir öğretmen daha açığa alındı

Söz konusu öğretmen Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın elde ettiği bazı emare ve bilgiler doğrultusunda görevinden uzaklaştırıldı.

Öte yandan Lefkoşa Türk Lisesi'ndeki (LTL) skandal olayda adı geçtiği iddia edilen ilk öğretmenin, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda (KTOEÖS) Disiplin Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Sendikanın, olayın patlak vermesinin ardından, bahsi geçen öğretmenin ismini ve resmini, sendikaya ait resmi sitedeki "Disiplin Kurulu Üyeleri" arasından sildiği gözlemlendi. 

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, söz konusu öğretmenin sendika Disiplin Kurulu Üyesi olduğunu kaydetti. Eylem; sendikada gerçekleşen toplantı neticesinde öğretmenin bu üyelikten alındığını belirtti.

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