LTB’ye indirimli akaryakıt desteği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bir süre önce sonuçlandırdığı Akaryakıt Alım İhalesi kapsamında Kıbrıs Türk Petrolleri LTD (K-Pet) ile sözleşme imzaladı.

41 aylık süreyi kapsayan ihale kapsamında LTB’nin tüm araçları için yakıt litre başına %48’lik indirimle temin edilecek.

Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile K-Pet Genel Müdürü Cem Arat imza koydu.

