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LTB’ye indirimli akaryakıt desteği

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bir süre önce sonuçlandırdığı Akaryakıt Alım İhalesi kapsamında Kıbrıs Türk Petrolleri LTD (K-Pet) ile sözleşme imzaladı.

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LTB’ye indirimli akaryakıt desteği
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41 aylık süreyi kapsayan ihale kapsamında LTB’nin tüm araçları için yakıt litre başına %48’lik indirimle temin edilecek.
Sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile K-Pet Genel Müdürü Cem Arat imza koydu.
 

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