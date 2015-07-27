LTB'ye bir yılda 3 bin 63 şikayet

LTB Genel Zabıta Birimi ekipleri, bir yılda 3 bin 63 şikayeti değerlendirerek sonuçlandırdı; izinsiz seyyar satış yapan 35 kişinin mallarına da el koydu ...

LTB Genel Zabıta Birimi ekipleri, bir yılda 3 bin 63 şikayeti değerlendirerek sonuçlandırdı; izinsiz seyyar satış yapan 35 kişinin mallarına da el koydu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Zabıta Şubesi’ne bağlı Genel Zabıta, Kent Güvenlik ve Trafik Birimi ekiplerinin çalışmalarının Lefkoşalıların huzuru için sürdüğü belirtildi.

LTB Zabıta Şubesi birimlerinin Lefkoşa’nın düzeni yanında Lefkoşaların sağlık, güvenlik ve huzurunu sağlama yönündeki çalışmaları devam ediyor.



GENEL ZABITA BİRİMİ

LTB Genel Zabıta Birimi ekipleri, bir yılda 3 bin 63 şikayeti değerlendirerek sonuçlandırdı.

Halk Sağlığı Şubesi ile birlikte denetimlere katılan ekipler; işyeri izni ve sağlık karnesi olmayan işyerlerinin kapatılmasına aracı oldu. Bu süreçte izinsiz seyyar satış yapan kişilere yönelik de denetimler yapıldı.

Ekipler, 35 kişinin mallarını müsadere etti; İmar Şubesi ile birlikte kaçak inşaatların tespit ve mühürleme işlemlerini gerçekleştirdi; Su İşleri Şubesi tarafından tespit edilen kaçak su alımı yapan ikametgâh ve/veya işyerlerine müdahale etti.

Genel Zabıta Birimi ekipleri ayrıca izinsiz olduğu belirlenen büfelerin yıkılması ve kaldırılmasının yanı sıra, belediye sınırları içerisinde uzun süre atıl halde bırakılan araçların da taşınmasını sağladı.

KENT GÜVENLİK BİRİMİ

23 zabıta memuru ile 24 saat kesintisiz olarak hizmet veren Kent Güvenlik Birimi ekipleri, başkentin tüm bölgelerinde halkın huzurunu sağlamak amacı ile rutin olarak kontrollerini sürdürüyor.

Bunlar yanında belediye ile ilgili aksaklıkları ilgili birimlere iletme görevini de yürüten Kent Güvenlik Birimi, bu sayede aksaklıklara erken müdahale edilmesini sağlıyor.



TRAFİK BİRİMİ

Caddelerdeki durağan trafiği düzenleme başta olmak üzere trafiğin rahat şekilde akışını sağlamakla yükümlü Trafik Birimi ise çalışmalarını belli bir disiplin çerçevesinde yürütüyor.

Belediye yetkililerince belirlenen kritik noktalardaki park yasağını denetleme ve yasaları uygulamakla görevli Trafik Birimi ayrıca 3 otoparkta da Lefkoşalılara hizmet veriyor.

Ekipler, gerek halkla iletişim, gerekse teknik konularda bilgilendirilme adına çeşitli hizmet içi eğitimlerden de geçiyor.