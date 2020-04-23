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LTB’nin gezi treni, çocukları coşturdu

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23 Nisan’da çocuklara özel etkinlikleri bu yıl iptal etmek durumunda kalan LTB, Gezi Treni ile hem çocukları sevindirdi, hem de bu özel güne değer verenlere coşku yaşattı.

LTB’nin gezi treni, çocukları coşturdu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıldönümü ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayram olan 23 Nisan’a özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgını ve kısmı sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeni ile her 23 Nisan’da çocuklara özel etkinlikleri bu yıl iptal etmek durumunda kalan LTB, Gezi Treni ile hem çocukları sevindirdi, hem de bu özel güne değer verenlere coşku yaşattı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Balonlarla süslenen ve seçilen çocuklara özel parçaları ile Haspolat’tan turuna başlayan ve belirlenmiş güzergahında bölge bölge turlayan LTB Gezi Treni, geçtiği sokaklarda bölge sakinlerinin alkışları ile ilerledi. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Gezi Treni ile herkesi biraz olsun kasvetli ortamdan uzaklaşıp neşelendiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.”

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