LTB’den virüsle mücadaleye bir ayda 3 milyon TL

Lefkoşa’da bankalar, marketler vs gibi 410 iş yeri her gün açık. LTB, bu işyerlerini her gün ilaçlıyor. LTB, virüsle mücadele için şu ana kadar 3 milyon TL harcadı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin Ocak ayından itibaren Covid-19 ile mücadele için çalışmalar yaptığı belirterek bu kapsamda da şu ana kadar 3 milyon Türk liralık bir harcama yaptığını söyledi. LTB olarak ilk andan itibaren hem Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) hem de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği(KTTB) kılavuzluğunda bilimsel ve konunun uzmanları ile çalışmalar yürüttüklerini belirten Harmancı, bu çerçevede ilk vakanın ülkede görülmesi ile birlikte kamusal alanların ve durakların ilaçlanmasının yapıldığını, süpermarketler ile LTB’ye ait parklardaki oyun alanlarının kapatıldığını, konser, tiyatro gibi birçok etkinliğin iptal edildiğini söyledi. Harmancı 2020 yılı için sanat ve tiyatro alanındaki kalemlerinin halk sağlığı bütçe kalemine aktarılmak durumunda kaldığını dile getirdi. Yerel yönetimlerin organizasyon anlamında her zaman sahada olmasından dolayı COVID-19 ile ilgili mücadelede bir adım önde olduğuna vurgu yapan Harmancı, belediyelerin çalışmalarını Covid 19’a göre yeniden düzenlediğini söyledi. LTB olarak Lefkoşa’yı 14 bölgeye ayırdıklarını ve şu ana kadar 11’inin her sokağının dezenfekte işlerini tamamladıklarını ifade eden Başkan Harmancı, diğer bölgelerin tamamlanmasının ardından bu işlemin tüm bölgelerde tekrarlanacağını vurguladı. “379 İŞ YERİ HER GÜN İLAÇLANIYOR” LTB sınırları içerisinde 410 iş yerinin açık olduğunu belirten ve bu iş yerlerinden 379’unun istisnasız her gün ilaçlandığını ifade eden Harmancı, mahkemeler ve açık devlet dairelerinde de bu işlemlerin yapıldığını belirtti. Harmancı, LTB’nin kiralamış olduğu 17 ATM noktasına temassız el dezenfektanları yerleştirildiğini belirtti. Lefkoşa’nın Kıbrıs’ın merkezi olduğunu ve bu merkezde hayatın durmadığını kaydeden Harmancı, dolayısı ile LTB’nin sahada ve hizmetleri ile var olmak durumunda olduğunu söyledi. LTB’nin yaşanan olağanüstü koşullarda tüm organizasyonu personel ile paylaştıklarını ve görev bölümü yaptıklarını belirten Harmancı, 24 saat LTB’ye ulaşabilme prensibinin tam anlamı ile bu süreçte uygulandığı belirtti. Mayıs ayı itibarı ile iş yerlerinin açılmasının gündemde olduğunu kaydeden Harmancı, bu nedenle kimya mühendisi bir kişi ile protokol imzaladıklarını söyledi. LTB olarak DSÖ’nün önerdiği denetim mekanizmasını kimya mühendisi bu kişi ile çalıştıklarını kaydeden Harmancı, bundan böyle iş yerlerine yönelik aranan kriterlerde de değişiklik olacağını, yeni bir denetim sistemi kurulacağını belirtti.

Bu süreçte LTB olarak çok üst düzeyde bir çalışma gerçekleştirdiklerini önemle vurgulayan Harmancı, yurttaşlardan aldıkları desteğin ise büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Belediyelere yapılan % 25’lik kesintiden en fazla LTB’nin etkilendiğini kaydeden Harmancı, LTB’den yaklaşık olarak 1,5 milyon liralık kesintiye gidildiğini ve bununla birlikte LTB’nin de Covid-19 ile mücadelesi kapsamında 3 milyon Türk liralık bir harcama yaptığını belirtti. Yerel yönetimlerin finansmana erişim noktasında önünün açılması gerektiğini ifade eden Harmancı bunun yapılmaması halinde yerel yönetimlerin ayakta kalamayacağını belirtti. Merkezi hükümetin bankalar üzerinden yerel yönetimlere 100 milyonluk bir finansman desteği sağlaması gerekiyor.