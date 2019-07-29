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LTB’den Sanayi Bölgesi’nde temizlik operasyonu

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Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesi, Lefkoşa genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmaları kapsamında dün ve bugün Sanayi Bölgesi’ne "yoğun bir temizlik operasyonu" gerçekleştirdi.

LTB’den Sanayi Bölgesi’nde temizlik operasyonu
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LTB’den yapılan açıklamaya göre, iki ayrı ayaktan oluşan Sanayi Bölgesi temizliğinde dün ve bugün bölgede biriken ağır atıklar kaldırıldı. Bölgedeki birçok noktada bulunan çöp, moloz ve sanayi atıkları önceden tespit edilerek planlanan şekilde kaldırıldı.


İŞ ARAÇLARI 2 GÜN BOYUNCA BİRİKEN ATIKLARI KALDIRDI
Kamyon, greyder ve dozerlerle yürütülen çalışmalarda 4 ayrı ekip farklı bölgelerde görevlendirildi. Çalışmaları LTB Başkanı Mehmet Harmancı da yerinde takip ederek Temizlik Şube Sorumlusu İbrahim Taşarkan’dan çalışmaların seyri ve planlanan işler konusunda bilgi aldı. 
Çalışmalar kapsamında Cumartesi günü 11 kamyon, 6 dozer, 3 çekirge ve 1 tır, Pazar günü ise 8 kamyon, 4 dozer, 3 de çekirge çalışmalarda yer alırken, 2 boyunca bu rakam 19 kamyon, 10 dozer, 6 çekirge ve 1 tır olarak açıklandı. 2 günlük sürede Güngör Katı Atık Depolama Alanı’na 100-120 kamyon katı atık taşıması gerçekleştirildi.


OT TEMİZLİK EKİPLERİ
Ağır atıkların toplanmasının ardından bölgeye yarından itibaren ot temizliğini gerçekleştirecek ekipler dahil olacak. Yine planlanan şekilde gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.
LTB Temizlik Şubesi, temizlik çalışmalarına katkı koyan şirketleri de açıklayarak, katkılarından dolayı teşekkür etti. Teşekkür edilen şirketler ve isimler şu şekilde;
Ali Tosun, Arpalıklı, SibaLtd, Köroğlu, Adil Cenilkan, Selba, Bozkaya, Tüfekçi, Kofalı, Gürdağ, Akansu, Capiton ve Olay Trans Ltd.
 

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