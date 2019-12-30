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LTB’den “Kız Kardeşim Projesi”ne destek

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İlk ayağı Haziran ayında Lefke’de gerçekleştirilen “Kız Kardeşim Projesi”nin ikincisinin Lefkoşa’da 24 Ocak 2020 tarihinde düzenlenmesi konusunda İş Kadınları Derneği ile LTB arasında fikir birliği sağlandı

LTB’den “Kız Kardeşim Projesi”ne destek

LTB Başkanı Mehmet Harmancı,  İş Kadınları Derneği tarafından organize edilen “Kız Kardeşim Projesi”ne destek verdi. 
LTB’den verilen bilgiye göre Harmancı, Kıbrıs İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen öncülüğünde, İş Kadınları Derneği üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Görüşmede, ilk ayağı Haziran ayında Lefke’de gerçekleştirilen “Kız Kardeşim Projesi”nin ikincisinin Lefkoşa’da 24 Ocak 2020 tarihinde düzenlenmesi konusunda fikir birliği sağlandı.
LTB Başkanı Harmancı, projeyi Lefkoşa’da gerçekleştirmek için gerekli desteği vereceklerini ifade etti ve girişimci kadınlara bu proje aracılığı ile eğitimler verilip iş yaşantılarına katkı sağlanacağından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Görüşmede, bu yıl Lefkoşa’da uygulanacak olan “Kız Kardeşim Projesi”nin eğitim başlığının “Mobil Fotoğrafçılık Eğitimi” olmasına da karar verildi.
Açıklamaya göre, “Kız Kardeşim Projesi”, kadınların ekonomik ve sosyal konumlarını güçlendirmek, bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol oynamalarını sağlamak ve fırsat yaratmak için Türkiye’de Coca-Cola Türkiye, TOBB, Habitat Derneği ve İTÜ işbirliği ile hayata geçirilen bir proje.
Kıbrıs‘ta ise Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği, Kaner Şirketler Grubu işbirliğiyle İş Kadınları Derneği ve bölge belediyelerinin de destekleriyle Kıbrıslı kadınlara ulaşılması hedefleniyor.
 

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