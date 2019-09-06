 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
9 0
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
Yakılan çöpleri değerlendirmek çok zor değil
10 0
 
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
“Dünya Şampiyonu olmak için parkurda olacağım”
8 0
Bu nasıl bir yükleyiş?
Bu nasıl bir yükleyiş?
20 0
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
8 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
17 0
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
59 0
banner82

LTB'den iki ana caddeye asfaltlama

banner27

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkentte araçların oldukça yoğun kullandığı Bedrettin Demirel ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde ana yolların bakımı için ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.

LTB'den iki ana caddeye asfaltlama
banner267

 

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB yurttaşların sorunsuz ve güvenli bir şekilde şehirde yaşamlarını sürdürmeleri için altyapı ve üstyapı yatırımlarını ihtiyaç çerçevesinde yapmaya devam ediyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyerek, bu kapsamda Bedrettin Demirel ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde ihtiyaç duyulan yol tamirlerinin bir aylık sürede tamamlanacağını kaydetti.

ÇALIŞMALAR ŞEHİRDE GÜNLÜK HAYATI ETKİLEMEDEN YAPILACAK

Başkan Harmancı, LTB öz kaynaklarıyla çıkılan ihale kapsamında şehrin günlük yoğun yaşamı ve yurttaşlara rahatsızlık verilmemesi için asfaltlama çalışmalarının çoğunlukla gece yapılacağını belirtti.

İhale anlaşması LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Capiton Construction Ltd. Direktörü Nejat Hatipoğlu tarafından imzaladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.