LTB’den duyarlılık örneği

LTB’nin depremzedeler için başlattığı kampanyada 1965 parça kıyafet ve 470 battaniye toplandı

LTB’nin depremzedeler için başlattığı kampanyada topladığı malzemeler Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edildi.

LTB İdari Hizmetler Şubesi tarafından yürütülen 3 günlük kampanya süresince bağışlanan 1965 parça kıyafet ve 470 battaniye, dün sabah Kızılay’a verildi.

Teslim sırasında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Esat Altay, LTB’nin depremzedeler için topladığı malzemeleri teslim almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, KKTC halkının birlik içinde gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti.

LTB İdari Hizmetler Şube Amiri Münevver Atakan ise, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından başlattıkları kampanyaya gösterilen ilgiye teşekkür ederek, KKTC halkının duyarlılığından mutluluk duyduklarını belirtti.

