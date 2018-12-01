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LTB’de enerji tüketiminin azaltılması için işbirliği

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LTB’nin bina ve tesislerinde enerji etüdü yapılacak. Böylece enerji tasarrufu olasılıklarının belirlenmesi ve enerji tüketiminin azaltılması amaçlanıyor

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LTB’de enerji tüketiminin azaltılması için işbirliği
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Makine Mühendisleri Odası (MMO), LTB bina ve tesislerde enerji etüdü yapılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Yapılacak enerji etüdüyle enerji tasarrufu olasılıklarının belirlenmesi ve enerji tüketiminin planlı bir şekilde azaltılması amaçlanıyor.
Protokolle LTB bünyesinde ISO 50001 enerji yönetim sistemi standardına uygun, kapsamlı ve sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi hedefleyen bir enerji yönetim sistemi kurulması da hedefleniyor.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada protokol ile kurum olarak enerjiyi verimli kullanıp kullanmadıklarının tespit edileceğini belirtti. 
Çalışmanın toplumun enerji tüketimine de kılavuzluk edebileceğini vurgulayan Başkan Harmancı, “Buradan çıkacak sonuçlar kendi iç yapılanmamıza da yön verecek. Bu yapılanma içinde çevre, geri dönüşüm ve enerji yönetimi konuları şubeleştirilecektir” dedi.
KTMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay da enerji verimliliği ve yönetimi konusunda tüm kurumlara yardımcı olmanın kuruluşlarının amaçları arasında yer aldığını söyledi.
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Zaim ise yürütülecek projenin LTB’nin enerji verimliliğini raporlamak yanında çalışanların da pratik tedbirlerle enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlayacağını sözlerine ekledi. 

 

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