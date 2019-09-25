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LTB’de 7/24 online ödeme imkanı

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LTB Fidanlığı önüne yeni bir ödeme noktası yerleştirildi

LTB’de 7/24 online ödeme imkanı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çağın gereksinimlerine cevap veren teknolojik sistemler sayesinde yurttaşların belediye ile olan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmet kapsamını genişletmeye devam ediyor.

LTB binası önünde hizmet vermeye başlayan 7/24 ödeme noktasının ardından, Kemal Aksay Caddesi’nde bulunan LTB Fidanlığı önüne de yeni bir ödeme noktası yerleştirildi.

Su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezaları, ödeme cihazı sayesinde günün herhangi bir saatinde kredi kartıyla kolayca ödenebiliyor. 

Yurttaşlar 7/24 ödeme noktasından akıllı su sayaçlarına 100 TL’ye kadar anında kontör yüklemesi de yapabiliyorlar. 

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hizmet veren 7/24 ödeme noktasından akıllı su sayacı kullanan aboneler borçlarını da ödeyebilmekte. 

Teknoloji sayesinde ödeme yöntemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan LTB, 7/24 ödeme noktalarını şehrin farklı yerlerine yerleştirerek yurttaşların hizmetine sunmaya devam edecek. 

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