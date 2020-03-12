LTB Yaşlılar Birimi üyelerinin sıcaklık ölçümleri yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Covid-19 virüsünün KKTC’de görülmesinin ardından aldığı tedbirleri artırarak devam ettiriyor.

Bu çerçevede LTB Yaşlılar Birimi en yüksek risk grubu olan 65 yaş ve üzeri üyelerine yönelik olarak rutin şekilde yaptığı sağlık kontrollerine sıcaklık ölçümünü de ekledi.

LTB’de verilen bilgiye göre, uzaktan ateş ölçerle durum tespiti yapan ekipler gerekmesi halinde bu bilgileri Sağlık Bakanlığı’na da aktarabilecek.

LTB ekipleri ziyaretlerinde ayrıca virüsle ilgili bilgilendirmenin yanı sıra kişisel hijyen konusunda da tavsiyelerde bulunuyor.

Yaşlılara Hizmet Birimi personeli tarafından bugün 2 ekiple 55 kişi kontrolden geçirildiği ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtildi.

LTB Yaşlılara Hizmet Birimi yarından itibaren ekip sayısını artırarak hergün toplamda 150 ile 200 üyenin sağlık kontrolünden geçirileceğini açıkladı.

Öte yandan Yaşlılara Hizmet Birimi’nin berber ve kuaförlük hizmeti ile psikolojik danışmanlık hizmetlerinin geçici bir süre durdurulduğu da belirtildi.