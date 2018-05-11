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LTB ve Harmancı anneleri unutmadı

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LTB ve Harmancı anneleri unutmadı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Anneler Günü dolayısıyla Yaşlılara Hizmet Birimi’ne kayıtlı bin 700 anneyi ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı. 


LTB’den verilen bilgiye göre, Yaşlılara Hizmet Birimi personeli, anneleri tek tek evlerinde ziyaret ederek, hediye takdim etti.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, hediye dağıtımına katılarak, annelerle sohbet edip, hediye verdi. 
Harmancı, “Anne; karşılıksız sevginin en güzel örneğidir. Çocuğu için bitmeyen enerji, emek. Her türlü zorluğa çocukları için göğüs geren annelerimizi her zaman hatırlamalıyız. Annelerimizin üzerimizde ödenemez hakları bulunmaktadır” dedi.
Başkan Harmancı, tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk dileyerek anneler gününü kutladı.

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