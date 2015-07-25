LTB tarafından Suriçi'ndeki işletmelere İngilizce kursu veriliyor

Lefkoşa Suriçi’ndeki işletmelerde çalışan personel ve tüm işyeri sahiplerine yönelik mesleki İngilizce kursu düzenleniyor. Belediye tarafından yürütülen ‘Lefkoşa Suriçi Turizmini...

Lefkoşa Suriçi’ndeki işletmelerde çalışan personel ve tüm işyeri sahiplerine yönelik mesleki İngilizce kursu düzenleniyor.

Belediye tarafından yürütülen ‘Lefkoşa Suriçi Turizmini Canlandırma Projesi’ kapsamında düzenlenecek kurslar, günlük yaşamda kullanılan mesleki İngilizce’ye dönük konuları içeriyor.

Proje kapsamında ayrıca restoran, kafe, büfe ve benzeri işyerlerinin ve potansiyel girişimcilerin gıda hijyeni bilgilerinin gelişmesi amacıyla “Temel Gıda Hijyeni Eğitimi” de verilmesi amaçlanıyor.

Proje dahilinde gerçekleştirilen eğitimlerin ücretsiz olduğu ve katılmak isteyen tüm Suriçi esnafının gelecek hafta başlaması planlanan eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye 2270212 numaralı telefondan ulaşılabileceği duyuruldu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen Lefkoşa Suriçi Turizmini Canlandırma Projesi, ‘Turizm Potansiyelinin Geliştirme Mali Destek Programı’ kapsamında gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında ayrıca turistler ve Suriçi esnafının memnuniyeti ve beklentileri ile ilgili anketler de yapıldı. Anketler ve eğitim faaliyetleri, LTB tarafından açılan ihaleyi kazanan Lipa Danışmanlık şirketi tarafından yürütülüyor.



