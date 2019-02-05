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LTB sokak kütüphaneleri kuruyor

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LTB sokak kütüphaneleri kuruyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi kitap okuma alışkanlığını yayabilmek için şehrin farklı noktalarında sokak kütüphaneleri yerleştirmeye karar verdi, sizde sokak kütüphanelerimize katkı yapmak istiyorsanız gerek çocuklar için gerekse de yetişkinler için kitaplarınızı önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren LTB’ye bağışlayabilirsiniz. 
Kitapların tasnifinde Kütüphaneciler derneği ile birlikte güzel bir işbirliği yapacağız. 

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